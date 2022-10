Créez une photo terrifiante de vous pour l’Halloween grâce à ce site!

Créez un montage photo terrifiant de vous pour l’Halloween grâce à la section dédiée à cette fête sur le site web de montage photo PicMonkey.

L’Halloween est un bon prétexte pour s’amuser à ajouter une petite touche terrifiante à son quotidien, alors pourquoi ne pas en profiter pour retoucher votre photo Facebook ou Twitter et faire sourire les amis!?

Chaque année, le site de retouche photo PicMonkey ajoute une section Halloween à ses outils. On y retrouve toutes sortes de filtres pour modifier ses images ou créer un montage original.

Une belle occasion de se transformer virtuellement en vampire, en sorcière ou en zombie, un thème très à la mode cette année!

PicMonkey et ses outils « spécial Halloween »

Pour ceux qui ne connaissent pas PicMonkey, il s’agit d’un outil simple à utiliser pour faire des retouches photo en ligne, sur le Web.

La section Halloween du site est divisée en 6 sections qui couvrent différents thèmes tels que les vampires, les zombies, Day of the Death, les sorcières, les démons, etc.

En quelques clics, on pourra changer la teinte de sa peau, s’ajouter des cicatrices, des dents de vampire ou encore remplacer la pupille de ses yeux par celle d’un chat ou d’une entité diabolique.

Il est aussi possible d’ajouter un arrière-plan avec des chauves-souris qui s’envolent, des toiles d’araignée, un cimetière ou choisir parmi les autres atmosphères lugubres.

On peut combiner toutes sortes d’effets terrifiants pour modifier son visage, et si certains sont juste comiques, d’autres donnent carrément la chair de poule!

Suffit de laisser aller son imagination!

Le seul hic, est que pour télécharger sa photo, il faut lancer un essai gratuit qui devient ensuite payant… Il faut donc se désabonner rapidement après avoir téléchargé sa photo si on n’entend pas continuer à utiliser le service.

Attention, pas de panique, Jj’ai un petit truc pour vous! Faites une capture d’écran de votre photo! Ça, c’est gratuit! Si vous ne savez pas comment faire, j’ai une chronique sur le sujet que vous pouvez lire.

Consultez la page Halloween de PicMonkey