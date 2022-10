Notre test de la plus grosse tablette économique d’Amazon: la Fire HD 10

Amazon lance une nouvelle version de sa plus grosse tablette économique, la Fire HD 10. Celle-ci apporte quelques légères nouveautés notamment au niveau de l’écran et de la mémoire vive. Ça demeure une tablette bas de gamme, mais idéal pour se divertir si l’on a un petit budget.

Si vous vous cherchez une tablette à faible coût pour vous divertir ou pour votre enfant, il est difficile de ne pas envisager les tablettes Fire HD d’Amazon.

Que ce soit le modèle de 8 pouces, la Fire HD 8, ou bien la plus grosse, la Fire HD 10.

Amazon a revampé son plus gros modèle avec une version 2021 qui apporte quelques améliorations, sans toutefois amener quoique ce soit de révolutionnaire.

La tablette Fire HD 10 donne accès à plusieurs applications populaires pour se divertir.

Les nouveautés de la version 2021 de la Fire HD 10

Vendu à un prix sommes tout intéressant de 199$, la Fire HD 10 version 2021 apporte quelques nouveautés et améliorations sur sa précédente version de 2019.

D’une part, l’écran 1080p de 10,1 pouces a vu sa luminosité être augmentée de 10%. Ce n’est pas gros, mais ça demeure une petite différence appréciable.

On peut par ailleurs maintenant utiliser deux applications côte-à-côte, donc par exemple avoir Facebook à gauche et internet à droite.

Cependant, ce ne sont pas toutes les applications qui semblent compatibles avec cette fonctionnalité. Netflix par exemple ne la supporte pas au moment d’écrire ces lignes.

Mais le plus gros ajout est l’augmentation de la mémoire vive qui passe de 2 Go à 3 Go de Ram.

Ça peut semble anodin, mais ce 1 Go de plus fait une différence indéniable, alors que la tablette est plus réactive et rapide.

La Fire HD 10: une tablette de base

Ne nous trompons pas cependant, la Fire HD 10 demeure une tablette qu’on peut qualifier de base.

Elle s’adresse principalement aux personnes qui ont peut-être un budget plus limité, qui veulent en offrir une à leur enfant sans se ruiner, ou qui veulent simplement une tablette pour se divertir.

Car c’est ce que permet principalement cette tablette. C’est loin d’être une machine de guerre pour travailler en fou dessus ou prendre d’excellents clichés.

Avec une caméra frontale de 2 Mp et une caméra arrière de 5Mp, on est mieux d’utiliser celle de notre téléphone intelligent!

Les caméras de la tablette Fire HD 10 n’ont rien pour nous éblouir avec des objectifs de 2 et 5 Mpx.

Néanmoins, si on veut naviguer sur le web, regarder des vidéos, consulter nos médias sociaux, jouer à des jeux, la Fire HD 10 fait bien le travail.

Par contre, le magasin d’application d’Amazon est limité et on ne retrouve pas toutes les applications que l’on pourrait avoir sur notre appareil Android ou Apple.

Il reste qu’on y retrouve toutes les applications les plus populaires allant de Netflix à Facebook et compagnies.

Au niveau de la batterie, Amazon parle de 12 heures d’autonomie. Cependant, ceci est relatif à l’utilisation que l’on en fait et de la luminosité que l’on a configurée évidemment.

Pour la mémoire, on a le choix entre un modèle de 32 Go et un de 64 Go. Ces chiffres sont par contre tronqués, comme pour bien d’autres appareils, alors que sur un modèle de 32 Go on a en réalité 25,7 Go d’espace. Maudit système qui prend de la place…

On peut heureusement augmenter la mémoire jusqu’à 1To à l’aide d’une carte micro SD.

3 modèles de Fire HD 10, quelles sont les différences?

On retrouve précisement 3 modèles de tablette Fire HD 10 d’Amazon. La « régulière » Fire HD 10, l’édition Kids Pro, puis l’édition Productivité.

On peut se procurer le modèle Kids Pro ou l’édition Productivité de la tablette Fire HD 10 d’Amazon.

Au niveau de l’édition Fire HD 10 Kids Pro, celle-ci coûte 259$, soit 50$ de plus que le modèle de base.

Destiné aux enfants de 6 à 12 ans, elle comprend un abonnement d’un an à Amazon Kids qui donne accès à des livres, applications, jeux vidéo et des contenus éducatifs.

La tablette peut par ailleurs être surveillée via un contrôle parental qui nous permet en tant que parent de valider les téléchargements, les appels vidéos, les contacts et limiter le temp d’écran.

Enfin, elle vient avec un étui protecteur et une garantie de 2 ans.

L’édition Fire HD 10 Productivité quant à elle est vendue 279$.

Elle comprend un étui avec clavier amovible, mais surtout un abonnement de 12 mois à Office Premium.

On peut donc utiliser les applications de productivité de Microsoft tout en bénéficiant de 1 To de stockage sur OneDrive.

En savoir plus et acheter en ligne la Fire HD 10

En savoir plus et acheter en ligne la Fire HD 10 Kids Pro

En savoir plus et acheter en ligne la Fire HD 10 Productivité

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.