Voici comment savoir si notre compte Instagram a été piraté ou compromis

Vous remarquez des activités inhabituelles sur votre compte Instagram? Vous pensez que la sécurité de votre compte est compromise? Voici comment savoir si notre compte Instagram a été piraté et quoi faire si tel est le cas.

De plus en plus de gens adhèrent à Instagram. C’est plaisant, c’est ludique et surtout c’est très simple d’utilisation.

Le hic c’est que puisque c’est maintenant la propriété de Facebook, les deux réseaux sont interreliés. Ainsi, si notre compte Instagram est compromis, il y a de bonnes chances que Facebook le soit aussi ou qu’il soit le suivant.

Il existe heureusement une façon de voir toutes les connexions qui ont été faites sur notre compte Instagram et de déconnecter celles que l’on ne reconnait pas.

Quoi faire si l’on pense que notre compte Instagram a été piraté

Vous remarquez des activités inhabituelles sur votre compte Instagram? Une photo que vous n’avez pas publiée. Un commentaire ou un like que vous n’avez pas fait. Ou encore un message privé (inbox) qui n’a pas été envoyé par vous?

Si tel est le cas, il serait judicieux d’aller voir les activités de votre compte et les connexions qui ont eu lieu.

Ainsi, pour savoir si notre compte Instagram a été piraté ou est compromis, il faut:

Ouvrir l’application d’ Instagram

Appuyer sur sa photo de profil

Peser sur l’ onglet hamburger (trois lignes horizontales)

(trois lignes horizontales) Sélectionner: Paramètres

Appuyer sur l’onglet: Sécurité

Choisir l’option: Activité de connexion

Regarder les connexions

Appuyer sur: Ce n’était pas moi ou les trois petits points

ou les Choisir l’option: Déconnecter

Voici comment regarder les activités de connexion à notre compte Instagram et voir si notre compte est piraté.

Si l’on voit une connexion qui n’a pas été faite à partir de l’un de nos appareils, on peut temporairement déconnecter la personne. Le mot temporaire est important, puisque si notre mot de passe est compromis, la personne pourra s’y reconnecter.

Quoi faire si l’on est incapable de se connecter à son compte Instagram?

Si votre compte a été piraté et que vous ne parvenez plus à vous connecter, vous devriez avoir reçu un courriel de la part d’Instagram pour vous mentionner qu’une modification a été apportée au compte.

On peut alors signaler que ce n’est pas nous qui avons effectué ce changement et annuler le changement.

Il est également possible de signaler à Instagram que notre compte a été piraté.

Pour signaler un compte piraté à Instagram, il faut:

Aller sur la page de connexion Sélectionner l’option: Obtenez de l’aide pour vous connecter Entrer son identifiant, courriel ou numéro de téléphone lié au compte Appuyer sur: Suivant Peser sur l’option: Avez-vous besoin de plus d’aide? Choisir l’option: Mon compte a été piraté

Voici comment signaler un compte piraté à Instagram.

Comment protéger notre compte Instagram d’un piratage

Après avoir déconnecté l’appareil intrus, il est super important d’aller modifier le mot de passe de notre compte et d’en prendre un fort qui sera difficile à percer. On retrouve l’option pour changer son mot de passe dans l’onglet Sécurité encore une fois.

Il peut être également judicieux d’activer l’authentification à double facteur pour renforcer davantage notre compte et bloquer les intrus.

En l’activant, on va recevoir soit un code par texto pour valider la connexion ou bien on peut utiliser une application à double facteur tel que Google Authentificator. Je le concède, c’est un peu plus long pour se connecter, mais ça demeure un excellent moyen de protéger notre compte.

Enfin, la dernière chose que l’on peut envisager de faire est de vérifier si nos appareils ne sont pas compromis par un logiciel malveillant ou encore une extension malveillante sur son navigateur d’ordinateur.

Faire une petite analyse de nos appareils avec un antivirus ne prendra que quelques minutes et nous pourrons peut-être identifier la source du problème et la retirer.