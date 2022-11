Cette montre intelligente veut vous aider à mieux comprendre et gérer votre stress

Si vous cherchez une montre intelligente qui met l’accent sur une vie plus saine par la gestion et une meilleure compréhension du stress et du sommeil plutôt que de se concentrer uniquement sur le sport, Fitbit nous propose son modèle Sense 2. Au menu, suivi du stress au cours de la journée, score de sommeil, indicateur de santé et dizaines de modes de suivi d’exercice.

Fitbit est l’un des joueurs les plus connus dans l’univers des montres connectées et des moniteurs d’activité si bien qu’il n’a pratiquement plus besoin de présentations.

Sans délaisser l’activité physique, la montre Sense 2 devient de plus en plus intelligente et intègre davantage de fonctionnalités axées sur le bien-être général de l’humain.

La gestion du stress directement au poignet

Les principales fonctionnalités qui distinguent la Sense 2 des autres montres de Fitbit sont reliées à la compréhension et à la gestion de notre stress.

D’une part, la montre effectue un suivi des réactions de notre corps au long de la journée, et nous envoie des notifications pour nous aider à réfléchir à nos émotions.

Pour y arriver, la Sense 2 est dotée d’un capteur cEDA qui permet d’identifier les signes de stress de notre corps. Quand un changement est perçu, on nous invite à réfléchir et identifier nos émotions, aller marcher ou encore respirer profondément pour faire redescendre tout ça.

Au poignet ou via l’application mobile, Fitbit nous encourage à faire un suivi de nos émotions pendant la journée.

D’ailleurs, on est invité à faire des séances de pleine conscience AED ou des séances de respiration guidée très simples à partir d’instructions données directement sur notre poignet pour nous aider à nous détendre.

Si c’est une bonne idée à la base, ce n’est cependant pas parfait. Par exemple, les notifications de stress qui nous sont envoyées sont toujours quelques minutes trop tard. On nous demande comment on se sentait il y a 10 minutes, alors que ce n’était pas nécessairement notable.

Ça, c’est si on s’arrête pour consulter nos notifications immédiatement quand elles sonnent. Si on est dans une réunion ou dans une présentation pour le travail, les risques qu’on s’arrête pour se regarder le poignet sont minces.

Plutôt difficile de se rappeler comment on s’est senti à 13h04 quand on prend finalement nos notifications et qu’il est 16h45 passé.

Toujours autant de fonctionnalités santé et de forme physique

Bien qu’elle soit dotée de plusieurs capteurs et fonctionnalités intelligentes, la Sense 2 demeure une montre aux fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique.

De ce côté-là, pas trop de surprise ni de nouveautés à l’horizon alors qu’une multitude de caractéristiques sont offertes, certaines pour tous, et d’autres réservées aux membres premium.

La montre enregistre automatiquement la durée de notre sommeil chaque nuit et le temps passé dans les différentes phases et nous donne un score de sommeil pour que l’on comprenne mieux cet aspect crucial de notre bien-être.

Au niveau de la santé, on retrouve notamment:

Le suivi de l’oxygène dans le sang;

Des notifications en cas d’arythmie cardiaque;

Un indicateur de fréquence cardiaque au repos;

Un capteur de température de la peau intégré;

Le suivi des variations de notre fréquence respiratoire;

L’application ECG interne pour l’évaluation du rythme cardiaque;

Le suivi de la santé menstruelle, des symptômes et des tendances des cycles, etc.

La Sense 2 est fidèle à la réputation de Fitbit et offre beaucoup de suivi de santé et de mise en forme.

Quant à la mise en forme, la Sense 2 nous permet de:

Suivre notre fréquence cardiaque;

Le suivi du temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque;

Se mouiller ou d’aller nager jusqu’à 50m de profondeur;

Suivre notre allure et notre distance grâce au GPS intégré;

Savoir combien de pas ont été marchés, de calories brûlées, etc.;

Suivre nos sports préférés et consulter nos stats en temps réel grâce au mode exercice, etc.

Si beaucoup de ces fonctionnalités peuvent être déclenchées à même notre poignet, on peut aussi compter sur l’application Fitbit qui est vraiment très complète.

Compatible avec iOS 14, Android 8 et leurs versions ultérieures, on y consulte l’ensemble de nos statistiques et de nos progrès en plus de notre abonnement, s’il y a lieu, à Fitbit Premium et ses conseils personnalisés.

Google négligerait-il Fitbit au profit de la Pixel Watch?

La Fitbit Sense 2 est une belle montre avec plusieurs caractéristiques très intéressantes. Son design en fait une montre agréable à porter, que l’on arbore un style plus décontracté ou élégant.

Son écran de 40,5 mm est bien lumineux et des dizaines de cadrans gratuits sont disponibles à partir de l’app pour qu’il s’adapte à notre humeur de la journée. On y reçoit nos notifications d’appels, de SMS et d’applications dans de belles couleurs vives.

Au niveau de la batterie, c’est aussi un excellent choix, alors que son autonomie peut durer jusqu’à 6 jours tout dépendamment de l’utilisation que l’on en fait.

Que dire de la recharge ultrarapide qui nous redonne une journée complète d’utilisation en 12 minutes à peine!

Si ce sont d’excellentes caractéristiques, certains choix de Google nous ont laissés perplexes, parce qu’on se rappelle que c’est le géant américain qui a acquis Fitbit à la fin 2019.

Parmi ceux-ci, la décision de laisser Amazon Alexa comme assistant vocal intégré. On aurait plutôt cru logique que Google déploie son propre assistant comme elle l’a fait sur la Pixel Watch.

Au moment d’écrire ces lignes, ni Google Maps ni Google Wallet ne sont disponibles sur la Fitbit Sense 2.

D’ailleurs, on regrette aussi l’absence de Google Maps et de Google Wallet. Au moment d’écrire ces lignes, ces deux fonctionnalités sont à venir « prochainement », mais on n’a aucune idée de quand.

C’est plutôt dommage, surtout étant donné que la fonction de portefeuille est très limitée au Canada, puisque seules 5 cartes sont acceptées dans le programme de Fitbit Pay.

Finalement, Fitbit a confirmé qu’il ne prévoyait pas de prendre en charge les applications tierces sur sa montre Sense 2.

Bref, on peut mettre une croix sur le contrôle au poignet de Spotify, par exemple, qui est pourtant possible dans la Pixel Watch. ainsi que dans plusieurs moutures précédentes.

La Fitbit Sense 2, un bon achat?

Après l’avoir testé quelques semaines, on ne peut pas dire que la Sense 2 est une mauvaise montre. Elle tient ses promesses et est fidèle à la réputation de Fitbit.

Est-ce qu’elle constitue un bon achat? En fait, ça dépend de vos besoins. Si la compréhension et la gestion du stress au poignet sont un impératif pour vous, dans ce cas, oui, c’est un bon choix.

En fait, c’est que c’est presque tout ce qui la différencie de « sa petite sœur », la Versa 4, vendue à 300$. Pour 100$ de plus, la Sense 2 possède un capteur cEDA et son application interne Scan AED pour la gestion du stress, mais tout le reste se ressemble.

Sinon, si vous préférez le design de la Pixel Watch et les fonctionnalités intelligentes supplémentaires qu’elle possède à celle de la Fitbit, il ne vous coûtera que 50$ de plus pour vous tourner vers une montre 100% Google.

À 400$, la Fitbit Sense 2 est toutefois un entre-deux très intéressant pour les personnes qui cherchent à mieux gérer leur stress, mieux dormir et vivre plus sainement.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.