Ce site web vous indique les taux d’occupation dans les urgences du Québec

Saviez-vous que grâce à la Console provinciale des urgences, c’était possible de consulter le répertoire web d’Indexsanté? Celui-ci permet d’estimer le temps d’attente dans certains établissements de santé du Québec incluant hôpitaux, CLSC et instituts, en fonction des taux d’occupation des civières. Les résultats qu’on y trouve regroupent l’ensemble des régions du Québec et sont mis à jour chaque heure.

Ça nous est tous déjà arrivé de nous sentir tellement mal en point qu’on préfère se rendre à l’urgence pour essayer de voir un médecin.

Malheureusement, les salles d’urgence de la plupart des hôpitaux du Québec ont un taux d’occupation très élevé qui signifie des temps d’attentes interminables.

Dans un monde idéal, on aimerait être capable de savoir dans quel établissement de santé il y a le moins d’attente, mais on s’entend que ce n’est pas aussi simple que ça.

C’est là que le site web d’Indexsanté, qui se base sur le relevé horaire de la Console provinciale des urgences pour dresser un portrait global de taux d’occupation dans les urgences du Québec, peut carrément sauver la mise et nous éviter quelques heures d’attente.

Des données approximatives, mais tout de même profitables

Impossible de parfaitement calculer le temps d’attente dans un hôpital, un CLSC ou un institut: tout ça varie en fonction d’une multitude de facteurs qui sont hors du contrôle des professionnels de la santé.

Ça, le répertoire d’Indexsanté nous le répète à plusieurs endroits sur son site web. En effet, on peut y lire que :

Le temps d’attente varie d’un établissement à l’autre en fonction d’une multitude de facteurs, il n’est donc pas recommandé de consulter cette page afin de choisir une urgence plutôt qu’une autre.

Si, effectivement, on doit garder ça en tête quand on le consulte, il n’en demeure pas moins que ça nous donne un bon indice du taux d’occupation des hôpitaux.

Celui-ci en fonction du nombre de patients sur civière pour plus de 24 et 48 heures. Pour chaque établissement, on retrouve le nombre de:

Civières fonctionnelles;

Civières occupées;

Taux d’occupation des civières;

Patients sur civière depuis plus de 24 heures;

Patients sur civière depuis plus de 48 heures.

Un aperçu des informations que l’on peut retrouver sur le répertoire en ligne d’Indexsanté.

Sans dire que ça soit 100% fiable, mon rédacteur en chef a tout de même attendu 3h30 pour voir un médecin pour sa fille au Children’s hospital plutôt que les 14h qu’il avait attendu à Sainte-Justine la même semaine.

Effectivement, en consultant Indexsanté avant de partir, il avait vu que le taux d’occupation des civières était de 219% pour le CHU contre 125% pour le Children’s.

Toute une différence!

Bref, non seulement ça peut nous faire sauver quelques heures d’attente, mais si en plus ça peut permettre de désengorger un hôpital déjà trop sollicité même un tout petit peu, c’est déjà une excellente nouvelle.