Téléviseurs OLED et QLED: quelles sont les différences et comment choisir?

Acheter une télévision, c’est un investissement important, donc mieux vaut choisir celle qui saura pleinement satisfaire nos besoins. Quoi choisir entre OLED et QLED? On vous explique leurs forces et leurs faiblesses respectives pour que vous puissiez faire un choix éclairé en fonction de ce que vous aimez regarder et de la taille de l’écran que vous voulez pour que le tout respecte votre budget.

La taille de l’écran, la résolution de l’image, le nombre d’images qui peuvent être affichées en une seconde… Déjà, avec tout ça, ça peut être difficile de se magasiner une télévision qui nous convient.

Si on doit en plus choisir entre la technologie du dispositif d’affichage, OLED ou QLED, il y a de quoi en perdre plusieurs. Nous avons donc essayé de dresser un portrait détaillé de leurs caractéristiques et de ce qui les distingue.

La technologie OLED

L’acronyme OLED signifie « organic light-emitting diode », ce qui implique que contrairement à un écran LCD, elle est émissive, et tous ses pixels émettent leur propre lumière.

Puisque c’est le cas, l’OLED offre une image beaucoup plus contrastée, détaillée et un noir absolu, peu importe la luminosité de la pièce, ce qui en fait sa grande force.

La force des télévisions OLED? Leurs noirs des plus profonds et leur contraste impressionnant.

Les écrans OLED offrent aussi une meilleure uniformité des angles de vision, soit au-delà de 45°. En gros, on ne perd pas de contraste ni de couleur, peu importe d’où on la regarde, même si on n’est pas en plein centre du divan.

Au moment d’écrire ces lignes, les écrans OLED n’existent qu’en 6 tailles, dont la plus petite est de 42 pouces, et les prix sont donc plus élevés à la base.

D’ailleurs, parlant de prix, une seule entreprise fabrique des panneaux TV OLED, LG. Bien que la compagnie vende aussi ses panneaux à des entreprises comme Sony, Vizio, Philips et Panasonic, la manière de traiter l’image est propre à chacune des marques.

Ça fait en sorte que malheureusement, il y a toujours des différences dans la qualité de l’image d’une marque à l’autre, alors en d’autres mots. Plus on recherche de la qualité et de la fiabilité, plus il faut payer.

On opte pour l’OLED pour:

Sa faible consommation d’énergie;

La profondeur de ses niveaux de noir plus absolus qu’une télévision QLED;

L’uniformité des angles de vue qui n’occasionne pas de perte de qualité de l’image;

La qualité de son image pour le contenu HDR de qualité;

Profiter de sa luminosité et de ses faibles délais pour jouer à des jeux vidéo.

C’est un pensez-y-bien si on considère que:

La qualité de son affichage est sensible si notre source de streaming est de mauvaise qualité;

Son prix est plus élevé que les télévisions QLED alors que leurs résolution, qualité des couleurs, traitement vidéo et autres facteurs de qualité d’image sont pratiquement les mêmes.

La technologie QLED

L’acronyme QLED signifie « quantum dot LED », ce qui implique que comme un écran LCD, elle est transmissive dans sa forme actuelle et s’appuie sur un rétroéclairage LED.

Puisque c’est le cas, ses couleurs sont plus éclatantes et leur rendu est très proche de la réalité, ce qui en fait sa principale force.

La force des télévisions QLED? Ses couleurs absolument éclatantes.

C’est une technologie a d’abord été introduite par Samsung en 2013, mais, peu de temps après, l’entreprise a commencé à vendre ses téléviseurs QLED et a établi un partenariat de licence avec d’autres fabricants.

C’est la raison pour laquelle au moment d’écrire ces lignes, on retrouve des télés QLED de marque Vizio, Hisense, TCL, voire Amazon.

Ça a un aspect positif pour les plus petits portefeuilles, parce que qui dit diversification des marques dit aussi multiples gammes de prix.

En plus, les téléviseurs QLED peuvent être faits plus petits, à partir de 32po, ce qui influence aussi le prix à la baisse.

On opte pour cette le QLED pour:

Sa très belle luminosité dans une pièce éclairée;

La durée de vie des panneaux LED versus ceux des écrans ACL OLED;

En faire une utilisation quotidienne via diverses sources de qualités variables;

Son bon rapport taille/prix, alors qu’elle plus facile et moins couteuse à produire en plus grande taille.

C’est un pensez-y-bien si on considère que:

Pour un investissement à long terme, la technologie n’accote pas celle des téléviseurs OLED;

Moins intéressant pour une télévision familiale si beaucoup de membres de la famille sont rassemblés devant l’écran ensemble.

