Cette plateforme vous accompagne lors de la vente ou de l’achat d’une auto usagée

Vous voulez vendre votre voiture ou encore en acheter une usagée sur le web, mais vous avez peur de vous faire avoir d’un côté ou de l’autre? L’entreprise québécoise PeachyCar propose un service d’accompagnement nous accompagner à travers toutes les étapes importantes de la transaction, de l’inspection en passant pat le contrat jusqu’au paiement, pour que le tout se fasse sans tracas et en toute sécurité.

Quand on se cherche une maison et qu’on n’a pas de connaissance dans le domaine, c’est facile, on fait affaire avec un agent.

Quand on veut vendre ou acheter une voiture d’occasion sur les sites de petites annonces comme Marketplace ou Kijiji, c’est pas mal moins simple alors qu’il n’y a personne d’agréer pour nous accompagner.

C’est là où l’entreprise PeachyCar devient carrément un incontournable alors qu’elle propose de l’accompagnement pas à pas, tout au long du processus transactionnel d’achat ou de vente.

Des services proposés autant aux acheteurs qu’aux vendeurs

Acheter une auto usagée ça peut occasionner un certain stress, surtout si on ne s’y connait pas. Ça, c’est sans compter les risques financiers que l’on court si on y va à tâtons.

À l’inverse, si c’est nous qui voulons vendre notre véhicule, c’est certain qu’on cherche à le faire au meilleur prix et de la manière la plus sécuritaire possible pour ne pas se faire avoir par un potentiel « acheteur ».

Bref, vous l’aurez compris, peu importe à quel bout du bâton on se trouve, mieux vaut être bien accompagné pour faire la meilleure affaire.

PeachyCar propose entre autres de nous accompagner dans l’inspection du véhicule usagé.

Au moment d’écrire ces lignes, PeachyCar propose quatre services distincts qui sont destinés tant aux vendeurs qu’aux acheteurs :

L’inspection du véhicule en 183 points incluant un rapport d’inspection illustré et détaillé. Elle peut autant être demandée par un acheteur qui désire éviter de se faire vendre un citron que par un vendeur qui désire montrer la qualité de son véhicule.

La vérification de l’identité, service qui permet autant à l’acheteur qu’au vendeur de s’assurer de l’identité de l’autre partie. Ça sert entre autres à contrer les transactions frauduleuses et le vol d’autos en plus de confirmer le sérieux de la personne.

La rédaction d’un contrat de vente ou d’achat du véhicule qui, bien que pas obligatoire, est très recommandée. Celui utilisé par ParchyCar est rédigé par un avocat dans un langage clair et contient différentes sections faciles à remplir, mais il reste très simple à utiliser.

PeachyCar peut nous aider à vendre ou acheter une voiture à l’aide d’un contrat conforme.

Le paiement sécurisé, qui, d’un côté, permet à l’acheteur d’être assuré que les dettes sur le véhicule sont payées au créancier. Pour le vendeur, ça lui assure de bel et bien recevoir l’argent.

En gros PeachyCar reçoit les fonds de l’acheteur, le conserve dans un compte en fidéicommis détenu par un notaire et le verse au vendeur une fois le véhicule transféré en bonne et due forme.

Tous ces services sont offerts à la carte sur le site web de PeachyCar. Les tarifs varient selon l’accompagnement dont on a besoin, soit entre 19$ et 190$.

On en fait la demande par téléphone, ou encore par courriel depuis un formulaire directement situé sur la page d’accueil de leur site web.