Demandes et dépôts de virements Interac: plus rapide que jamais, mais gare aux fraudes

Les virements Interac sont plus rapides à demander et à recevoir que jamais et leur automatisme est autorisé par plus d’institutions financière que jamais. On vous explique comment activer ces fonctions pratiques tout en gardant l’œil ouvert contre les tentatives de fraude qui, parallèlement, sont aussi plus facile à exécuter.

Sans vouloir faire de jeu de mots, pour beaucoup, payer par virements Interac est maintenant monnaie courante.

C’est vraiment pratique, alors qu’on peut envoyer de l’argent à n’importe qui simplement en ayant en main son numéro de téléphone ou son adresse courriel.

Toujours sur la voie du progrès et de l’innovation, Interac améliore et étend deux de ses fonctions plus méconnues: l’automatisation des virements ainsi que la demande de fonds.

Encaisser et demander des fonds facilement en quelques clics

D’abord, la fonction Dépôt automatique de Virement Interac est assez claire: comme son nom l’indique, elle permet d’automatiser la réception d’argent.

En gros, terminé les fautes de frappes et les mots de passe à retenir pour accepter un virement et le déposer dans notre compte.

Dans notre service bancaire en ligne ou via l’application mobile, on recherche la fonction Dépôt automatique dans la section Virement Interac, on inscrit son adresse courriel et on lie notre compte et le tour est joué.

À noter que l’activation peut se faire à différents endroits selon l’institution financière à condition que celle-ci fasse partie de la liste compatible.

Ce n’est pas la seule fonction qui prend de l’expansion: Demander des fonds de Virement Interac, l’option qui nous permet d’envoyer à l’avance une demande de paiement par courriel est aussi déployée à plus grande échelle.

En plus, la fonction est aussi simple à utiliser que celle pour faire un virement: dans notre service bancaire en ligne ou via l’application mobile, on remplit le formulaire en indiquant les renseignements de l’expéditeur plutôt que ceux du destinataire.

Au moment d’écrire ces lignes, les fonctions Dépôt automatique de Virement Interac et Demander des fonds de Virement Interac ne sont pas offertes avec toutes les banques ou coopérative de crédit. On les retrouve entre autres chez:

BMO;

CIBC;

HSBC;

RBC;

Scotiabank;

TD Canada Trust;

Tangerine;

Services le Choix du Président et plus encore.

Tentatives de fraude possibles, l’envers de la médaille

Si c’est une bonne nouvelle que ces fonctions s’étendent à de plus en plus d’institutions financières et donc de gens possibles, c’est aussi une bonne occasion de mentionner l’envers de la médaille.

Si on peut déposer automatiquement les fonds envoyés par Virement Interac dans notre compte bancaire sans mot de passe, ça veut dire que des personnes mal intentionnées le peuvent aussi.

Ça veut dire notamment qu’il faut redoubler de prudence quand on utilise des plateformes de petites annonces en ligne comme Marketplace et Kijiji.

Trop souvent, les « vendeurs » demandent un dépôt via transfert Interac pour prouver la bonne foi de l’acheteur et prétendent qu’ils ne peuvent de toute façon pas l’accepter sans le mot de passe. On a la preuve ici que ce n’est pas le cas.

Puis, on se rappelle l’article de La Presse qui expliquait que des fraudeurs s’amusaient à utiliser la fonction « Demander des fonds » plutôt que celle d’en déposer lors d’un soi-disant achat sur le web.

En gros, des voleurs prétendent nous envoyer de l’argent pour un item que l’on vend, et au moment d’accepter le « virement », l’argent est à l’inverse retirée de notre compte.

Pourquoi? En fait, c’est que lors d’une demande de fond, le courriel reçu porte à confusion alors qu’il n’est mentionné en aucun cas qu’il s’agit d’une demande de retrait.

La fonction « Demander des fonds » d’Interac existe depuis 2017, mais elle restait méconnue parce que seules quatre banques en autorisaient l’utilisation, soit Scotia, Royale, CIBC et TD.

Maintenant que ça prend plus d’expansion et de popularité, Il faudra évidemment garder l’œil ouvert pour éviter de se faire piéger.