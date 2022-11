Comment améliorer ses performances dans Call of Duty grâce à un VPN

Vous êtes un amateur de jeu de tir à la première personne et plus précisément de la franchise Call of Duty? Saviez-vous qu’il est possible d’améliorer ses performances dans le récent Modern Warfare 2 grâce à un VPN? En effet, il s’agit d’un truc pour être mis dans des serveurs moins forts.

La franchise Call of Duty, ou COD pour les intimes, trônes au sommet des ventes de jeux vidéo bon an mal an.

On y joue pour sa campagne hollywoodienne, pour son mode multijoueur rapide et dynamique ou pour son fameux mode de bataille royal enlevant avec Warzone.

Seulement quand on joue au mode multijoueur en ligne ou bien à Warzone, ça peut devenir passablement compliqué. Surtout quand on enligne les bonnes parties l’une après l’autre.

Entre alors en ligne de compte le SBMM.

Un VPN pour contrer le SBBM de COD

Qu’est-ce que le SBMM ? C’est un acronyme pour Skill Base Match Making. En français? Grosso modo, la mise en relation selon le niveau de compétence.

C’est un algorithme dynamique d’Activision qui place les joueurs de niveau similaire ensemble selon leurs performances récentes dans le jeu.

Ainsi, si on est un joueur, disons de calibre moyen, mais qu’on enligne 3-4 bonnes parties, le jeu va ensuite nous mettre dans des parties avec des joueurs catégorisés comme très bons.

Mais là, le niveau est peut-être rendu trop abrupt pour nous et on se fait carrément défoncer!?

Après quelques parties à mourir à répétition, le jeu nous renvoie dans une catégorie inférieure et le yoyo recommence.

Beaucoup de joueurs n’aiment pas cette façon de faire et préféreraient que les joueurs soient mis dans un sac de Méli-Mélo. Des joueurs moins bons, des moyens et des forts ensembles.

Reste qu’on est pris avec ce fameux SBMM, mais heureusement il existe une façon de le contourner.

En utilisant un VPN pour se connecter à une autre région, on peut contourner le système SBMM de Call of Duty.

En effet, en utilisant un VPN tel que celui de NordVPN notamment, il est possible de se connecter à d’autres régions du monde et être recatégorisé par le fameux système SBMM.

On peut donc se connecter en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, bref dans toutes les régions du monde.

À mesure qu’on change de région, on est recatégorisé au niveau inférieur de sorte que nos parties deviennent un peu plus faciles.

On peut alors améliorer nos chances d’amasser des ‘’kills’’ pour ensuite activer les fameux ‘’killstreak’’ supérieurs qui nous sont peut-être inatteignable en temps normal.

Voir nos choix de VPN