Profitez déjà des rabais du Boxing Day sur les produits intelligents pour la maison

Dès le 2 décembre 2022, Best Buy commence déjà à lancer ses rabais du Boxing Day. Tout le mois, on retrouve donc des spéciaux sur une tonne de produits intelligents pour la maison. Les prix affichés durant cette vente seront exactement les mêmes que durant le Boxing Day qui aura lieu le 26 décembre prochain, et de nouveaux spéciaux seront même ajoutés toutes les semaines.

Cette année, on fait spécialement attention à nos dépenses, si bien que beaucoup se sont carrément fixé un budget pour les dépenses des fêtes.

Bonne nouvelle alors que Best Buy a pris la décision d’offrir ses bas prix du Boxing Day dès le début du mois de décembre!

Bref, plutôt que de devoir concentrer de multiples achats lors d’une seule journée, on peut prendre notre temps et commencer à les faire tout de suite, et ce, jusqu’à la fin du mois.

Voir tous les rabais sur les produits de domotique

Les rabais domotiques intéressants de la promotion

12$ de rabais sur la sonnette vidéo de Blink à 48$

30$ de rabais sur la sonnette vidéo de Blink à 75$

30$ de rabais sur le jardin intelligent et capsules de basilic de Click & Grow à 90$

30$ de rabais sur la sonnette vidéo Wi-Fi avec fil d’Arlo à 170$

30$ de rabais sur la bande lumineuse intelligente DEL RVB Dots de Twinkly à 180$

35$ de rabais sur la bande lumineuse intelligente DEL de Lenovo à 30$

40$ de rabais sur la caméra d’intérieur/d’extérieur sans fil de D-Link à 80$

40$ de rabais sur la caméra de surveillance supplémentaire d’extérieur sans fil de Blink à 80$

40$ de rabais sur le système de surveillance d’extérieur sans fil de Blink à 90$

46$ de rabais sur les 2 caméras d’intérieur Wi-Fi Mini de Blink à 39$

50$ de rabais sur le cadran Smart Clock Essential de Lenovo à 40$

50$ de rabais sur la guirlande lumineuse à lumières DEL RVB Twinkly à 250$

51$ de rabais sur les 2 caméras d’intérieur Wi-Fi Mini de Blink à 39$

60$ de rabais sur le réveille-matin intelligent Smart Clock 2 de Lenovo à 60$

65$ de rabais sur l’écran intelligent Nest Hub 2e gén. de Google à 65$

70$ de rabais sur la serrure intelligente tactile d’eufy à 180$

80$ de rabais sur la serrure intelligente Bluetooth DB1-A d’Alfred à 120$

80$ de rabais sur la sonnette vidéo Wi-Fi 2K d’eufy à 200$

95$ de rabais sur le système de surveillance à 2 caméras d’extérieur sans fil de Blink à 145$

100$ de rabais sur la sonnette vidéo Wi-Fi 1080p d’eufy à 100$

100$ de rabais sur la serrure intelligente Bluetooth DB1W-BL d’Alfred à 140$

100$ de rabais sur la serrure intelligente Bluetooth DB1W-A-BL d’Alfred à 140$

135$ de rabais sur le système de surveillance de 3 caméras d’extérieur sans fil de Blink à 195$

200$ de rabais sur l’ensemble de 4 caméras de surveillance sans fil d’Arlo à 400$

210$ de rabais sur le système de surveillance de 5 caméras d’extérieur sans fil de Blink à 290$

Voir tous les rabais sur les produits de domotique