Ce crayon intelligent vous permet de tout prendre en note facilement

Le crayon intelligent Livescribe Symphony Smartpen nous permet de prendre des notes facilement sur l’écran de notre appareil Apple ou Android, que ce soit notre téléphone, notre tablette ou autre, et ce, où que nous soyons.

Vous cherchez un crayon intelligent pour prendre des notes ou dessiner sur votre téléphone ou votre tablette?

Le Livescribe Symphony Smartpen est un stylo numérique Bluetooth. Il est compatible avec les appareils iOS, Android, les smartphones et toutes les tablettes.

Il est simple d’utilisation, il suffit de le connecter à l’aide du bouton Bluetooth de notre appareil et le tour est joué, il est en marche!

Un stylo intelligent pour l’école, le travail ou pour le plaisir

Qu’est-ce qu’on peut faire avec le Livescribe? Plusieurs choses! On peut capturer ce qu’on entend, écrire des notes ou nos pensées, dessiner directement sur le papier Livescribe. De cette façon, on a une copie numérique de notre œuvre.

Aussi, on peut télécharger un document Word ou un document PDF et prendre des notes directement dessus, avec notre crayon.

L’application Livescribe+ permet d’avoir encore plus d’options. Elle permet d’enregistrer l’audio, pour ajouter une voix à nos notes lors d’un cours à l’école ou lors d’une réunion importante au travail.

Ensuite, en consultant nos notes, on peut appuyer sur un mot pour écouter l’audio à partir d’un moment précis.

Écrivez, dessinez ou prenez des notes avec le crayon intelligent de Livescribe Symphony Smartpen.

De plus, c’est possible de convertir nos notes manuscrites en texte numérique. De cette façon, ça devient plus facile de partager nos notes avec d’autres personnes comme nos collègues et amis.

Vous vous demandez peut-être s’il faut le charger? Eh bien non! Il fonctionne à l’aide de batteries, donc il faut simplement changer les batteries lorsqu’elles ne fonctionnent plus.

On n’a pas à se casser la tête et à penser à le charger avant sa prochaine utilisation.

Bref, voici une alternative qui permet d’avoir les mêmes avantages qu’un stylo et un papier traditionnel, en plus de la sauvegarde instantanée, sans avoir à numériser un document ou une feuille.

Tout contenu est facilement partageable et c’est hyper simple de transformer des notes manuscrites en notes numériques consultables, d’où on veut, quand on veut.

Écrivez, dessinez ou entendez sur l’appareil de votre choix grâce au Livescribe Symphony Smartpen!

