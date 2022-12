Les produits Samsung idéaux à offrir en cadeaux de Noël

Vous souhaitez offrir un cadeau techno à un être cher? Samsung propose des téléphones intelligents et une montre intelligente qui sauront certainement faire des heureux. D’un côté, on a le Galaxy Z Fold4, le Z Flip4 et la montre intelligente Samsung Galaxy Watch5 série.

Samsung propose des produits vraiment innovants qui s’avèrent forts utiles dans la vie de tous les jours.

En voici trois en particulier que l’on peut défensivement considérer offrir en cadeaux de Noël et qui feront certainement des heureux.

Galaxy Z Fold4: Le téléphone pour tout faire

Tout d’abord, on retrouve le téléphone intelligent Galaxy Z Fold4 de Samsung doté d’un grand écran immersif, parfait pour le multitâche.

Une fois déplié, le Galaxy Z Fold4 offre une expérience semblable à celle d’une tablette grâce à son écran étendu de 7,6 pouces.

Le Galaxy Z Fold4 est idéal pour le divertissement, les jeux ou le travail grâce à son écran Dynamic AMOLED et offre une grande fluidité avec un taux de rafraîchissement des images allant jusqu’à 120 Hz.

Le Galaxy Z Fold4 dispose maintenant d’une barre de tâches en bas de l’écran pour faciliter le multitâche.

L’écran frontal quant à lui fait 6,2 pouces lorsqu’il est replié, et nous permet d’accomplir toutes les tâches nécessaires sur notre téléphone intelligent, quel que soit les applications que nous utilisons.

Le Galaxy Fold4 dispose d’une barre de tâches intuitive au bas de l’écran pour ouvrir rapidement nos applications préférées.

Grâce à l’affichage multifenêtre, nous pouvons utiliser jusqu’à trois applications simultanément. Imaginez, on peut avoir d’un côté notre calendrier, de l’autre nos courriels, puis notre navigateur web tous en même temps!

Pour ce qui est de l’appareil photo, le Galaxy Fold4 a progressé par rapport aux modèles précédents grâce à un objectif grand angle de 50 Mpx.

En bref, il s’agit certainement un cadeau idéal pour un passionné de technologie.

Galaxy Z Flip 4: le plaisir du flip flop

D’un autre côté, le Samsung Galaxy Z Flip4 est l’un des téléphones pliables les plus compacts sur le marché.

Un appareil parfait pour ceux qui souhaitent un appareil discret et ultra-portable et qui adorent publier du contenu social ou faire des appels vidéo.

Le Galaxy Z Flip4 est conçu pour être compact et pratique pour prendre des photos ou passer des appels.

Le Galaxy Z Flip4 nous fait voyager un peu dans le temps avec le bon vieux téléphone flip.

Une fois plié, l’appareil est véritablement compact pour se glisser dans votre poche avec des dimensions de 84,9 mm x 71,9 mm.

L’écran de 1,9 pouce personnalisable nous permet notamment de voir rapidement nos diverses notifications.

Une fois déplié, on profite d’un écran AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui, encore une fois, offre une superbe fluidité lors du défilement d’une page ou du passage d’une application à une autre.

Mais la magie de pouvoir le déplier de la sorte s’illustre notamment avec la fonction FlexCam! On peut replier partiellement le téléphone pour le placer sur une table et obtenir la photo ou le selfie parfait.

On n’a donc plus besoin de trépieds ou d’improviser une façon de faire tenir notre téléphone!

Enfin, le Galaxy Z Flip4 dispose également de meilleures performances

Samsung Galaxy Watch5: Atteignez vos objectifs de fitness

Pour l’amateur de fitness de notre liste, la montre intelligente Galaxy Watch5 est un complice idéal, que ce soit pour s’entraîner à un triathlon ou pour rester en bonne santé au quotidien.

La montre Galaxy Watch5 Series est pleine d’idées et de motivation pour alimenter les objectifs de fitness.

La série Galaxy Watch5 dispose du suivi du sommeil intuitif qui peut monitorer les différents stades du sommeil pour fournir des astuces et des conseils pour obtenir un meilleur sommeil et améliorer nos habitudes.

La montre intelligente est également dotée de capteurs intégrés pour mesurer la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le pourcentage de graisse corporelle et même le poids des muscles squelettiques grâce à l’outil de mesure de la composition corporelle !

On peut également en faire notre compagnon d’entraînement puisqu’elle offre la possibilité de suivre jusqu’à 90 exercices différents.

On peut par ailleurs personnaliser la montre pour qu’elle soit véritablement au style de la personne à qui on l’offre.

Via le Bespoke Studio sur le site de Samsung, on peut choisir la taille, la couleur du boîtier et le bracelet pour un maximum de 1 032 combinaisons uniques offertes pour la Galaxy Watch5.