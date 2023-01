2 outils gratuits pour détecter les textes générés par l’IA et ChatGPT

Comment détecter un texte généré et écrit par une intelligente artificielle (IA) comme ChatGPT? Ces robots laissent des empreintes digitales dans leurs textes et la structure de ceux-ci peut nous donner la puce à l’oreille. GPTZero Classic et Draft & Goal sont deux outils gratuits capables d’analyser, détecter et identifier des textes générés par l’IA.

L’intelligence artificielle et des outils tels que ChatGPT font énormément parler d’eux, alors qu’ils ont le potentiel de révolutionner l’internet, mais aussi nos façons de travailler.

Plusieurs questions subsistent face à cette technologie, mais il n’en demeure pas moins qu’elle est déjà présente et qu’on doit commencer à composer avec.

Seulement, comment faire pour détecter un texte qui a été généré par l’IA? Comment déterminer si un travail scolaire a été rédigé par ChatGPT?

Des outils sont déjà déployés pour nous aider à y voir plus clair et détecter les textes qui sont créés par l’IA. Ces derniers vont notamment analyser la complexité du texte, sa prévisibilité, sa structure, mais aussi regarder les empreintes digitales que laisse un ChatGPT ou un autre robot sur ses textes.

Voici donc deux de ces outils d’analyse qui sont disponibles gratuitement sur le web.

GPTZero Classic: la référence

SI ChatGPT est rapidement devenu la référence no1 en termes d’outil de rédaction de texte par IA, GPTZero Classic à l’inverse est lui devenu la principale référence pour détecter ChatGPT.

Le principe est simple, on copie le texte qu’on soupçonne d’avoir été écrit par une intelligence artificielle, on se rend sur la page de l’outil de GPTZero Classic, puis on colle le texte. Notez que l’outil peut uniquement analyser un texte de 5000 caractères.

GPTZero Classic nous affiche un score de perplexité afin de nous indiquer si un texte a été généré ou non par une IA comme ChatGPT.

GPTZero Classic va alors regarder dans le code du texte s’il y a une empreinte digitale qui a été laissée par l’intelligence artificielle.

Il va également attribuer un score de perplexité basé sur la prévisibilité du texte. Plus le score est élevé, plus les chances qu’il ait été écrit par l’IA sont élevées.

Enfin, en cliquant sur le bouton: Get GPTZero Result, l’outil nous dira s’il pense que le texte a été écrit par un humain pour par une intelligence artificielle.

Draft & Goal: un outil montréalais

Draft & Goal est un autre outil à ajouter à son arsenal de détection des intelligences artificielles. Il s’agit par ailleurs d’un outil conçu par une entreprise montréalaise!

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, l’outil peut uniquement détecter les textes rédigés en anglais. Les développeurs disent qu’il sera en mesure de détecter le français au début de 2023.

Son principe est aussi simple que GPTZero Classic, alors qu’on copier notre texte (au moins 200 caractères), on le colle dans l’outil de Draft & Goal, puis on clique sur: Analyser.

Après avoir collé un texte sur Draft & Goal, on obtient un score sur 100 sur les probabilités qu’il ait été écrit par ChatGPT.

Son compte rendu est beaucoup plus simple que GPTZero Classic, puisqu’il ne fait que nous dire le pourcentage de chance que le texte a été écrit par une intelligence artificielle.

Selon le PDG de Draft & Goal, leur outil offre une fiabilité à 93% pour détecter les textes écrits par ChatGPT.

Les modèles d’IA générative sont souvent probabilistes, c’est-à-dire que ce sont des modèles qui font que ce qui est écrit n’est pas totalement aléatoire. Draft & Goal arrive ainsi à détecter des empreintes laissées par l’IA, notamment en regardant plusieurs éléments dans le style d’écriture.

On peut par ailleurs aider l’entreprise montréalaise en y soumettant des textes écrits par un humain et en lui signifiant que celui-ci a été justement écrit par un humain. Ceci aide leur propre outil a déterminé ce qui est écrit ou non par ChatGPT.