Ce service de streaming propose des films et séries (vraiment) gratuits

Pluto TV est un service de streaming disponible sur ordinateur, tablette, téléphone et téléviseur intelligent offrant gratuitement des films et séries. On retrouve une panoplie de contenus majoritairement en anglais, mais certains sont en français.

Plusieurs personnes se demandent comment regarder la télé gratuitement ou sans abonnement au câble, alors que les frais des câblodistributeurs deviennent parfois insoutenables pour notre portefeuille.

Cette situation n’est guère mieux si on s’abonne à tous les services de streaming de ce monde. Netflix, Crave, Amazon Prime Vidéo, Disney+, Apple TV+, il suffit d’être abonné à 2-3 d’entre eux et on est rendu à une facture comparable au câble…

On est donc souvent en quête de contenu vidéo véritablement gratuit. Et bien, Pluto TV est en une!

Comment Pluto TV est-il gratuit?

Pluto TV est un service de streaming vidéo gratuit offert par le conglomérat médiatique Paramount. Il propose plusieurs films et séries à regarder tel un poste un de télévision ou sur demande.

Mais bon, je vous entends déjà dire: »si c’est gratuit, c’est qu’il y a une attrape François! ».

Oui et non. Forcément un service gratuit comme celui-ci doit se financer. Pour ce faire, on doit simplement accepter de regarder… des publicités!

À l’image d’une chaîne de télévision, nos émissions et films sont entrecoupés de publicités d’environ 90 secondes.

Ce n’est pas le plus grand des sacrifices à faire pour regarder une panoplie de contenu gratuitement.

En plus, on n’a même pas besoin de se créer un profil ou un compte, donc ce n’est pas comme si le service collectait des données précises sur nous.

Les contenus disponibles sur Pluto TV

Bon, par contre un des inconvénients de Pluto TV est qu’on y retrouve principalement des contenus en anglais. Néanmoins, certains sont disponibles en français via une catégorie distincte.

Outre la section française, Pluto TV est ainsi divisé en catégorie, soit:

Crime

Classic TV

Comédie

Drame

Films

Divertissements

Réalité

Nouvelles et opinions

Maison

Nourriture

Factuel

Enfants

Sports

Jeux et Anime

On peut choisir de regarder des films et émissions sur demande ou en mode TV sur le service Pluto TV.

On y retrouve des émissions populaires telles que South Park, Hells Kitchen, Doctor Who, Les nouveaux détectives Alerte à Malibu et bien d’autres.

Notez cependant qu’il s’agit principalement de vieilles saisons. Mais bon, de bons vieux classiques, ça ne se démode pas!

Enfin, on peut choisir de regarder ces contenus sur demande ou bien en formule: TV en direct si on préfère le mystère des épisodes qui sera joué.

Par ailleurs, si vous cherchez d’autres solutions pour regarder la télévision gratuitement, vous pouvez consulter notre texte sur le sujet.

Comment regarder la télé gratuitement ou sans abonnement au câble

Appareils compatibles avec Pluto TV

Le service de streaming de Pluto TV est disponible et compatible avec ces appareils: