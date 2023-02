6 nouveautés qui attendent nos iPhone et iPad avec la mise à jour iOS 16.4

Au courant du mois d’avril 2023, Apple lancera une nouvelle mise à jour de son système d’exploitation pour iPhone et iPad, soit iOS 16.4 et iPad OS 16.4. Cette mise à jour apportera 6 nouveautés à nos téléphones intelligents et tablettes flanqués du fameux logo de la pomme.

Chaque automne, Apple lance une nouvelle grande mise à jour de son système d’exploitation pour iPhone et iPad dans laquelle on retrouve plusieurs grandes nouveautés.

Seulement, la clique de Tim Cook ne s’arrête pas là et tout au long de l’année de nouvelles versions sont déployées qui parfois, elles aussi, apportent d’autres nouveautés.

Ce sera le cas des mises à jour iOS 16.4 et iPadOS 16.4 qui sont présentement en phase bêta et qui devraient être disponible à tous au courant du mois d’avril 2023.

6 nouveautés notables seront alors lancées avec cette mise à jour.

Les 6 nouveautés d’iOS 16.4 et iPadOS 16.4

31 nouveaux emojis

Les mises à jour iOS 16.4 et iPadOS 16.4 amèneront un peu plus de couleur à nos conversations, alors que pas moins de 31 nouveaux emojis feront leur apparition.

De nouveaux animaux, aliments et symboles pourront être utilisés pour illustrer nos propos dans nos messages textes ou conversations en ligne.

Voir les 31 nouveaux emojis

Notification push pour les sites web

Si l’on a placé un site web en tant qu’applications sur l’écran d’accueil de notre iPhone ou de notre iPad, il sera désormais possible d’activer les notifications push pour celui-ci.

Nouveautés sur l’application Balados

Les amateurs de balados (podcasts) seront ravis d’apprendre qu’Apple améliorera son application.

Un nouvel onglet nommé: Chaînes fera son apparition et permettra de réunir toutes les chaines de balados que l’on suit.

La file d’attente sera également améliorée alors que de nouveaux outils pour la tirer seront proposés. Puis, de nouvelles recommandations seront faites.

Enfin, du côté des créateurs, de nouvelles statistiques d’écoute seront affichées afin de mieux comprendre les habitudes de son auditoire.

Le retour de l’application Maison

Apple voulait simplifier la gestion des appareils domotiques avec la mise à jour iOS 16.2 et son application Maison, mais celle-ci s’est avérée truffée de bogues.

Les développeurs d’Apple ont réparé le tout (on l’espère) et l’application fera son retour avec les nouveautés de gestion des accessoires connectés.

Éteindre son iPhone avec Siri

Parfois, quand notre iPhone rencontre un bogue étrange le simple fait de l’éteindre complètement peut faire des petits miracles.

Et bien avec iOS 16.4 on n’aura même plus besoin de lever le petit doigt pour l’éteindre. On pourra carrément demander à Siri de le faire pour nous!

Un accès plus facile aux bêta

Voilà une fonction qui n’intéressera pas tout le monde, mais peut-être que des curieux se laisseront tenter.

Il sera dorénavant plus facile de s’inscrire au programme de bêta-testeur d’Apple, alors qu’un nouvel onglet : Mise à jour bêta sera proposé dans l’application: Réglages.