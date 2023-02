31 nouveaux emojis débarquent sur iPhone et iPad avec iOS 16.4

31 nouveaux emojis feront leur apparition sur les appareils d’Apple, plus précisément les iPhone, iPad et iPod touch. Via la mise à jour iOS 16.4, on pourra donc animer nos conversations et illustrer davantage nos propos dans nos discussions et messages.

La création des emojis est un processus très sérieux. Ne riez pas, c’est vrai!

Il y a littéralement un processus derrière tout ça!

Toujours est-il qu’avec la mise à jour iOS et iPad OS 16.4 qui sera lancée en avril 2023, on retrouvera 31 nouveaux emojis pour colorer nos conversations.

La liste des 31 nouveaux emojis

C’est Emojipedia qui a divulgué la liste et les images des 31 nouveaux emojis qui seront disponibles sur les appareils Apple via la mise à iOS et iPad OS 16.4.

On va notamment avoir 5 nouveaux animaux, soit: un élan, un âne, un oiseau noir, une oie et une méduse.

Du côté des emojis d’aliments, on va avoir une jacinthe, du gingembre et une tige de petits pois.

Voici un apercu des nouveaux emojis qui seront disponible avec iOS et iPadOS 16.4 d’Apple.

Pour ce qui est des objets, on retrouve un éventail, un peigne à cheveux, des maracas et une flûte traversière.

Au niveau des symboles on va enfin avoir une icône de Wi-Fi, puis le Khanda qui est le symbole religieux du sikhisme.

Enfin, on a va avoir un emoji de bonhomme qui tremble, des cœurs de différentes couleurs ainsi que des mains qui font le geste de pousser.

Tous ces emojis débarqueront automatiquement sur notre iPhone, iPad et iPod touch du moment où l’on aura installé la mise à jour iOS et iPadOS 16.4 qui débarquera au courant du mois d’avril 2023.

6 nouveautés qui attendent nos iPhone et iPad avec la mise à jour iOS 16.4

Consulter le palmarès des emojis les plus utilisés en 2022