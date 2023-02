À quoi peut-on s’attendre comme membre supplémentaire à un compte Netflix

Netflix n’autorise officiellement plus le partage de compte Netflix entre personnes qui n’habitent pas sous le même toit. Leur solution? La création d’un autre type de compte appelé membre supplémentaire. Bien que ceux-ci aient plusieurs avantages de membre, leur type de compte vient également avec certaines différences. On a mis de l’ordre dans tout ça pour vous.

Sans surprise, la décision de Netflix de nous empêcher de partager notre compte à des personnes qui n’habitent pas avec nous a fait couler beaucoup d’encre.

Leur solution, c’est de nous permettre d’ajouter jusqu’à 2 membres supplémentaires qui ne vivent pas avec nous moyennant des frais de 8$ par mois par personne.

Comment fonctionne les comptes des membres supplémentaires qu’un titulaire ajoute à son foyer Netflix? Quels sont les avantages d’avoir un tel compte? Y a-t-il des différences avec un compte de membre Netflix ordinaire? On démêle tout ça pour vous.

Qu’est-ce qu’un compte Netflix de membre supplémentaire

Puisqu’un compte Netflix est maintenant uniquement destiné à être partagé entre des personnes qui vivent au même endroit que le titulaire du compte, toutes les personnes extérieures à ce foyer doivent payer.

Les titulaires de compte peuvent acheter une place de membre supplémentaire et inviter des personnes en dehors de leur foyer à utiliser Netflix.

En gros, le plan Standard nous donne la possibilité d’ajouter jusqu’à 1 membre supplémentaire qui ne vit pas avec vous et le plan Premium augmente cette limite à 2 personnes.

Un membre supplémentaire possède son propre compte et son propre mot de passe, mais théoriquement, l’abonnement est payé par la personne qui l’a invité.

On s’entend qu’on peut demander à notre invité de rembourser sa part, mais ça, ça ne concerne pas Netflix.

Quels sont les avantages d’avoir un compte de membre supplémentaire

Les personnes qu’on invite comme membres supplémentaires ont plusieurs avantages similaires au titulaire principal du compte Netflix. Ça inclut:

Son propre compte et son propre mot de passe.

La même qualité vidéo que le membre qui l’a invité.

L’accès à toutes les séries, films et documentaires de la plateforme, sans publicité.

La possibilité de visionner Netflix sur n’importe quel appareil connecté à internet, comme une télé, une console, un dispositif de streaming, un téléphone, une tablette, un navigateur, etc.

Comme les membres supplémentaires disposent de leur propre identifiant, ils peuvent modifier leur adresse courriel et leur mot de passe avec un ordinateur, via les paramètres, et même décider de complètement annuler leur compte si bon leur semble.

Quelles sont les différences entre un compte ordinaire et supplémentaire

Vous vous en doutez certainement, mais il y a quand même un lot de différences qui séparent les comptes Netflix ordinaire et ceux des membres supplémentaires.

Il faut bien que ça demeure attrayant et payant pour le géant du streaming de les offrir!

En gros, un membre supplémentaire:

Ne peut avoir qu’un seul profil et ne peut pas créer plusieurs profils.

Doit créer son compte dans le même pays que celui du titulaire du compte.

Ne peut visionner Netflix qu’avec la même qualité vidéo que le titulaire du compte.

Peut télécharger des titres, mais seulement sur un téléphone ou une tablette à la fois.

Peut visionner Netflix sur n’importe quel appareil, mais seulement sur un appareil à la fois.

Bref, si celui-ci souhaite bénéficier d’une qualité vidéo supérieure ou avoir la possibilité de créer plus de profils ou de visionner sur plusieurs appareils en même temps dans le même foyer, il doit nécessairement se créer son propre compte et payer le plein prix.