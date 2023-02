Facebook et Instagram assouplissent leur politique de nudité sur les réseaux

Le conseil de surveillance de Meta, une organisation indépendante qui guide les dirigeants de Facebook et d’Instagram, demande à ce qu’il n’y ait plus de discrimination entre les sexes en ce qui concerne la nudité des seins sur Facebook. En gros, un mamelon, peu importe à qui il appartient, devrait avoir sa place sur les réseaux sans se faire signaler.

Évidemment, c’est le genre de sujet qui fait réagir. On n’a pas nécessairement envie que nos réseaux sociaux se transforment en plateformes pornographiques, et c’est correct aussi.

Cependant, rassurez-vous, on est vraiment loin de parler d’indécence, mais plutôt juste de gros bon sens: un homme versus une personne non binaire ou une femme à la plage, qui allaite, qui pose nue pour faire de l’art, etc.

On vous explique pourquoi c’est un sujet qui fait jaser depuis quelque temps, et ce à quoi on peut s’attendre à voir de plus en plus sur les réseaux sociaux.

Une zone grise qui permet le progrès

Depuis plusieurs années, Meta, la maison mère qui possède entre autres Facebook et Instagram, s’est vue dans l’obligation de constituer de comité consultatif composé de gens indépendant, sans lien avec l’entreprise.

On y compte entre autres une gagnante du prix Nobel de la paix, des juristes et divers experts.

Ces gens sont là pour réfléchir à des questions importantes concernant les réseaux sociaux, comme vers où devraient s’en aller Facebook et Instagram au niveau du contrôle et de la censure, par exemple.

L’un des points amenés par le comité concerne la grande question « est-ce que la façon de monitorer et d’interdire la nudité a changé dans les dernières années, si oui, comment? »

À noter qu’il n’est pas question de contenu pornographique alors qu’ils demeurent interdits sur Facebook et Instagram.

Le hic, c’est que beaucoup ne trouvent pas ça juste qu’un homme puisse se présenter sur les réseaux sociaux torse nu en train de s’entrainer, d’être sur la plage, etc., mais pas une femme.

En plus, les zones grises sont plus présentes que jamais chez les utilisateurs des réseaux sociaux: on ne peut plus simplement parler d’hommes et de femmes, il y a tout un spectre entre les deux.

Justement, il y a eu un incident où deux photos d’une personne demandant l’aide de ses abonnés pour financer son ablation des seins dans le cadre de sa future opération de réassignation sexuelle se sont fait retirer par Instagram.

Puisqu’il n’y avait absolument rien de sexuel ou de choquant dans son contenu, la personne a porté la décision du réseau social en appel auprès de Meta, puis s’est rendue jusqu’au Conseil de surveillance.

Le résultat de tout ça? Elle a gagné, et ses photos ont été remises en ligne.

La conséquence a tout de fois été beaucoup plus grande que ça alors que le conseil de surveillance de Meta a officiellement demandé aux dirigeants des réseaux sociaux de revoir leur politique au sujet de la nudité sur Facebook et Instagram.

Bref, ça va définitivement être un dossier intéressant à suivre, alors que les façons de faire vont certainement évoluer aussi rapidement que les mœurs.

Puisque le conseil de surveillance demande moins de discrimination entre les sexes, fort est à parier que Facebook et Instagram ne banniront pas les photos d’hommes « en bedaine », ce qui les forcera par la même occasion à avoir le même discours pour tout le monde.