Comment supprimer et vider la cache de nos applications sur Android

Votre téléphone ou votre tablette Android vous paraît lent? Certaines applications rencontrent des bogues et font planter vos appareils? Vous voulez libérer de l’espace de stockage? Toutes ces situations peuvent parfois être réglées en vidant et en supprimant la cache de nos applications. On vous explique comment.

La fameuse cache! Plusieurs en entendent parler, mais ne savent pas ce que c’est. On connaît tous quelqu’un qui nous dit: vide ta cache, ça va aider les performances de ton appareil!

On sourit, on dit: oh oui merci, mais après on a aucune idée de ce que c’est la cache et comment la vider…

La cache est une mémoire temporaire que les applications emmagasinent sur notre appareil. Ça leur permet ensuite de lancer plus rapidement certaines fonctionnalités et d’améliorer l’efficacité.

C’est bien beau tout ça, cependant ça ne sert pas à grand-chose quand il s’agit d’applications qu’on n’utilise presque pas…

Même avec les applications qu’on utilise souvent, ça peut devenir encombrant à mesure que celle-ci y sauvegarde davantage de données. Ceci peut causer des ralentissements ou même causer des bogues.

Bref, faire un petit ménage en vidant et en supprimant la cache de temps en temps peut permettre de redonner un petit coup de jeunesse à notre appareil.

Comment vider la cache sur iPhone

Étape pour vider la cache des apps sur Android

Pour vider la cache de nos applications sur notre téléphone ou notre tablette Android, c’est simple, il suffit de:

Ouvrir l’application: Paramètres Appuyer sur l’onglet: Applications Sélectionner: Afficher les applications Peser sur l’application de son choix Aller dans l’onglet: Stockage et mise en cache Appuyer sur: Vider la cache

Voici comment vider la cache d’une application sur un téléphone ou une tablette Android.