Comment vider et supprimer la cache de nos applications sur iPhone et iPad

Votre iPhone ou votre iPad vous semble lent? Certaines applications rencontrent des bogues et font planter vos appareils Apple? Vous souhaitez libérer de l’espace de stockage pour éviter de payer pour du stockage iCloud? Ces situations peuvent parfois être réglées en vidant la cache de nos applications. On vous explique comment sur iOS puisque cette procédure n’y est pas clairement indiquée.

Ah la fameuse cache! Cette mémoire temporaire des applications qui est stockée sur notre iPhone ou notre iPad.

On ne s’en rend pas compte, mais la cache est pratique par moment, puisque c’est ce qui permet à une application d’être plus efficace et de lancer certaines fonctionnalités plus rapidement.

Par contre, c’est à double tranchant. Par moment celle-ci peut prendre pas mal d’espace de stockage sur notre appareil au point où ça génère d’autres soucis.

Notre appareil peut devenir plus lent, certaines applications peuvent boguer à force d’augmenter leur cache, puis forcément ça accapare de l’espace de stockage. Au point où on doit parfois s’abonner à iCloud pour obtenir plus d’espace sur notre appareil.

Au moment d’écrire ces lignes, Apple n’offre pas une fonction spécifique pour vider la cache des applications contrairement à Google pour les appareils Android.

Il est néanmoins possible de vider la cache d’une app sur iOS et on vous explique comment.

Comment vider la cache sur Android

Étape pour vider la cache des apps sur iOS

Pour vider la cache d’une application sur notre appareil iOS (iPhone ou iPad) on doit littéralement désinstaller l’application, puis la réinstaller.

Pas pratique, vous dites? On en convient!

N’empêche que c’est le seul moyen de faire en ce moment, alors qu’Apple n’offre pas une option pour vider les caches de chaque application.

Néanmoins, désinstaller une application ne la retire pas de notre appareil contrairement à l’option de la supprimer.

On peut donc désinstaller une application qu’on utilise peu souvent pour en vider la cache ou le faire même pour une app qu’on utilise souvent afin de faire quand même un ménage.

Ainsi, pour désinstaller une application et en vider la cache sur un iPhone ou iPad, il faut:

Ouvrir l’application: Réglages

Aller dans l’onglet: Général

Appuyer sur: Stockage iPhone ou Stockage iPad

ou Sélectionner l’application de notre choix

Appuyer sur: Désinstaller l’app

Une fois qu’on a désinstallé l’app, l’icône de celle-ci demeure sur notre iPhone. On remarque alors un petit nuage sur la gauche du nom de l’app. Il s’agit d’appuyer sur l’application pour la réinstaller.

Voici comment désinstaller une app et en vider la cache sur un iPhone ou iPad.