Gare aux fraudes liées aux soucis de SAAQclic

Plusieurs fraudes liées aux déboires de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) circulent sur le web. Que ce soit de faux messages, de faux textos ou bien carrément une fausse version du site SAAQclic, on doit rester vigilant.

Le gouvernement du Québec espérait certainement un succès comme Clic Santé lorsqu’ils ont lancé SAAQclic.

Cette plateforme en ligne doit permettre aux automobilistes québécois de gérer leur dossier auprès de la SAAQ et d’y effectuer leurs paiements.

Seulement, on est loin d’un site fonctionnel et les ratées sont nombreuses…

Des pirates informatiques tentent ainsi de profiter de la situation.

Faux site et textos de SAAQclic

Même si SAAQclic fonctionnait, il fallait prévoir qu’il y aurait de fausses versions du site en ligne afin d’arnaquer les gens.

Ça n’a pas vraiment pris beaucoup de temps pour que des pirates en aient créé et parviennent à les faire indexer par Google.

Si on n’est pas vigilant, on peut ainsi tomber sur de fausses versions du site alors que ceux-ci utilisent un nom de domaine comprenant les mots SAAQclic.

Seulement, il faut se souvenir qu’un site du gouvernement du Québec termine toujours par: .gouv.qc.ca et non un .com.

Les sites du gouvernement du québec ne se terminent par un .com

Certains ont même reçu des messages texte supposément au nom de la SAAQ. Le message peut aller comme suit:

« La fermeture de nos succursales du 26 janvier au 20 février a affecté plusieurs automobilistes du Québec. Pour nous excuser, nous vous remettons un crédit. Répondez OUI pour l’obtenir ».

Si on répond, on se met alors le bras dans le tordeur et on est susceptible de recevoir d’autres textos de la part des fraudeurs qui chercheront à nous envoyer des fichiers malveillants.