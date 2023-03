Ces vidéos YouTube générées par l’intelligence artificielle cachent des virus

L’intelligence artificielle s’immisce sur YouTube et pas pour les bonnes raisons. De fausses vidéos générées par l’IA circulent sur la plateforme de vidéo en ligne et y propagent des virus et logiciels malveillants pour voler nos données personnelles.

Ce n’est malheureusement que le début! Les menaces informatiques générées par l’intelligence artificielle n’en sont qu’à leurs balbutiements, alors que les pirates informatiques trouvent de nouveaux moyens de profiter de ces nouvelles technologies.

Le plus récent exemple a été illustré dans un rapport de la compagnie CloudSek qui a conçu une intelligence artificielle pour identifier les diverses menaces informatiques.

Celle-ci a aperçu de nouvelles menaces en provenance de vidéos sur YouTube.

Des vidéos infectées pour obtenir des logiciels gratuits

Dans son rapport, CloudSek explique que des pirates informatiques conçoivent et propagent sur YouTube de fausses vidéos générées par l’intelligence artificielle à l’aide de plateformes comme Synthesia et D-ID.

Ces vidéos vont mettre en scène une personne devant un fond quelconque. À l’aide d’une voix synthique, on nous explique des moyens pour obtenir des versions craquées de logiciels et jeux vidéo populaires. Bref des »classiques » de comment obtenir gratuitement:

Photoshop

Premiere Pro

Autodesk 3ds Max

AutoCAD

Voici à quoi ressemblent les vidéos générées par l’intelligence artificielle.

Pour en savoir davantage ou pour obtenir les soi-disant liens de téléchargement, on nous invite à cliquer sur les liens dans la description de la vidéo. De faux commentaires sont même ajoutés aux vidéos pour tenter de donner de la crédibilité à ce qui est dit dans la vidéo.

Pour cacher leur supercherie, ces liens vont être des liens Bitly et Cuttly ou bien des liens hébergés sur des plateformes comme Google Drive, Discord, MediaFire, GitHub ou Telegram.

On aura compris que ces liens redirigent en réalité vers des virus et logiciels malveillants. Plus précisément des logiciels en mesure de voler nos données personnelles.

Les pirates cherchent alors à voler nos numéros de carte de crédit, nos comptes bancaires, mais aussi les mots de passe de nos comptes. Notamment notre compte YouTube, car c’est piratant les comptes YouTube que les pirates téléversent leurs fausses vidéos et que celles-ci se propagent.

CloudSek mentionne que ces fausses vidéos sont en pleine expansion sur YouTube alors qu’ils remarquent une augmentation de 200 à 300% depuis novembre 2022.

Comment se protéger face aux fausses vidéos YouTube?

Comment identifier des vidéos générées par l’IA? Voilà le nouveau défi auquel on devra faire face. Même chose pour les textes que l’on retrouve en ligne.

De nouveaux outils seront assurément conçus par les compagnies d’antivirus afin d’identifier les menaces, mais dans le moment présent que peut-on faire face à ce type de vidéos?

Dans le cas dont on vient de parler, il est certain qu’on joue avec le feu quand on consulte du contenu prétextant nous permettre d’avoir des versions gratuites de logiciels et jeux populaires.

On est dans l’illégalité dès le départ!

Il reste que dans n’importe quel cas où l’on a un doute sur un hyperlien, on peut le copier et le coller sur VirusTotal afin de voir si celui-ci cache une menace.

Enfin, il va de soi que si l’on a un antivirus, on réduit drastiquement les chances de tomber dans le panneau si on devait quand même cliquer sur le lien malveillant. Celui-ci pourra identifier et bloquer la menace avant même qu’elle ne s’installe sur notre ordinateur.