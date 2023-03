Comment faire jouer des sons relaxants de son téléphone Android sans application tierce

Vous êtes du genre à aimer écouter des bruits relaxants comme le son des vagues pour vous concentrer ou pour vous aider à vous endormir, mais vous ne savez pas quelle application télécharger sur le Play Store? Si vous avez un téléphone Android, sachez que ce n’est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit, puisqu’une fonction native à l’application horloge permet justement de faire jouer des sons. On vous explique comment faire.

Certaines personnes ne peuvent absolument pas se concentrer pour travailler ou s’endormir dans le silence. Ça leur prend nécessairement un bruit de fond pour leur occuper l’esprit.

Ça peut être le son de la circulation d’une rue passante, le bruit du ventilateur qui tourne, ou carrément une piste audio qu’on vient faire jouer sur notre téléphone.

Bonne nouvelle pour les détenteurs d’appareils Android, alors qu’il existe une option pour faire jouer des sons pour s’endormir directement depuis l’application d’horloge native.

Où trouver les sons pour s’endormir sur Android

Il faut d’abord noter que l’option des sons pour s’endormir est disponible avec l’application horloge par Google.

Si elle est nativement installée dans tous les téléphones Pixel, les autres appareils Android doivent d’abord la télécharger dans le Play Store.

Dès que c’est fait, il faut:

En bas à droite complètement, appuyer sur Heure du coucher. Dans Sons pour s’endormir, cliquer sur Choisir un autre son. Choisir le son de son choix parmi les options.

La marche à suivre pour choisir un son pour s’endormir dans l’application Horloge de Google.

Puis, dès que l’envie ou que le besoin nous prend d’entendre le son qu’on a choisir, on retourne dans Sons pour s’endormir, et on appuie sur le bouton play, on choisit le temps de lecture entre 10 et 60 minutes, et le tour est joué.

Parmi la liste de sons interne, on peut choisir entre les 3 proposés, soit des vagues ou deux mélodies appelées « Espace lointain » et « Contemporain ».

On peut aussi carrément enregistrer un son avec le micro de notre téléphone et choisir de faire jouer celui-ci ou ajouter un fichier .MP3 qu’on aurait téléchargé dans l’appareil.

Finalement, on peut aussi se connecter à notre compte Spotify ou YouTube Music si on a un abonnement, mais la fonction marche tout aussi bien sans grâce aux options susmentionnées.

Vous avez un iPhone? On vous montre comment pouvez aussi faire jouer des « white noise » sans application tierce dans la chonique ici.