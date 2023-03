Cette app vous permet de suivre en temps réel votre projet de construction en cours

Découvrez Billdr, une entreprise québécoise qui est carrément en train de réinventer nos expériences de rénovations et de construction. Ils proposent de nous aider à réaliser nos projets en nous aidant dans toutes les étapes, de la planification à la fin du chantier. Ils se démarquent aussi par leur espace client numérique disponible en ligne et via une application, où on peut suivre absolument tout le processus de nos rénos facilement, et en temps réel.

Il y a tellement de choses à penser quand on fait de grosses rénos… La gestion du temps, des ressources, des risques, de la qualité, de l’argent, la coordination de tous les acteurs nécessaires pour que le projet soit mis à terme en bonne et due forme, etc.

Quand on n’a pas l’habitude de gérer tout ça, la pression peut vite devenir accablante.

C’est là que ce que nous propose la compagnie Billdr est carrément intéressant: du support tout au long du processus et un espace numérique pour faire le suivi du projet plus clairement que jamais.

Un projet construction achevé en trois étapes

Ce que Billdr nous propose, c’est de réaliser notre projet à nos côtés tout au long de trois étapes: la définition des travaux et du budget, l’appel d’offres, et la construction.

Pour la première étape, un gestionnaire de projet de leur équipe vient nous rencontrer à l’endroit où on souhaite faire des rénos pour discuter de tous les détails.

C’est à ce moment qu’on va identifier ensemble les risques qu’il pourrait y avoir, prendre des mesures et des photos pour déterminer précisément quel est le plan de ce qu’il y a à faire.

Dans les 7 jours suivant cette première rencontre, on reçoit une estimation indépendante du coût de notre projet.

Pour avoir une idée d’à quel point celle-ci est complète et claire, Billdr a conçu un exemple d’estimation intéractif sur son site web.

Une partie de l’estimation très complète qu’on retrouve en exemple sur le site de Billdr.

Besoin d’un plan d’architecture ou de structure? Pas besoin de courir nous-mêmes après toutes sortes de professionnels, c’est l’équipe de conception de Billdr qui s’en occupe, c’est offert dans leur service clé en main.

Bref, une fois l’estimation reçue, on peut s’attendre à recevoir entre 2 et 3 soumissions d’entrepreneurs généraux du réseau Billdr, tout dépendamment de la taille de notre projet.

D’ailleurs, les entrepreneurs de leur réseau sont choisis selon un processus de vérification de plusieurs étapes incluant leurs références, licences, assurances, et plus encore.

Évidemment, on peut toujours les rencontrer et sélectionner celui qui nous convient le mieux si on en ressent le besoin.

Puis, pour même pendant la construction, notre chargé de projet va nous accompagner dans tout ce qui touche de près ou de loin à la gestion, et ce, jusqu’à la toute fin du chantier.

C’est lui qui va nous aider à gérer les surprises, les ordres de changements et tous les autres problèmes qui pourraient malencontreusement arriver pendant la construction.

Pour l’avoir testé au sein de l’équipe, on a adoré l’utilisation du tableau de bord Billdr qui contient absolument toutes les informations essentielles à une bonne gestion de projet:

Soumission;

Portfolios des entrepreneurs;

Suivi du budget;

Factures et reçus électroniques.

On y a accès soit depuis notre tableau de bord sur le site web de Billdr ou encore via l’application disponible sur Android et sur iOS.

Pour effectuer un projet avec l’équipe de Billdr, il faut d’abord leur envoyer un formulaire qui décrit notre projet que l’on retrouve sur leur site web. On peut aussi directement les appeler au (438) 600-9186.

Cependant, avant de le faire, à noter qu’ils offrent uniquement leurs services à Toronto, Chicago, et dans la grande région de Montréal. Ça inclut: