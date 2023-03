Vendez ou réservez une place de stationnement inutilisée avec cette app!

Trouvez plus facilement une place de stationnement pour votre voiture, camion ou motocyclette, et ce, partout dans le monde! L’app iPap est compatible avec les cellulaires ou tablettes Android et Apple et elle permet de réserver ou vendre notre place de stationnement avec d’autres automobilistes. C’est fini de perdre du temps et de l’argent en gaz lors de nos prochains voyages en char dans les grandes villes.

Pour les automobilistes, avoir un stationnement dans les villes achalandées, c’est digne d’une énigme d’un jeu d’évasion!

C’est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. C’est un vrai »far west »!

Repérer une place pour stationner son char, c’est une chose. Ne pas se la faire voler par quelqu’un de plus rapide en est une autre.

Le nombre de fois que nous avons pris un parcomètre, pour finalement ne pas utiliser tout le temps payé!

Grâce à cette application communautaire, c’est maintenant possible de réserver ou vendre sa place.

Planifiez vos déplacements avec iPap

L’application iPap c’est quoi? Non, elle ne sert pas à géolocaliser le Pape François.

Son principe est simple, mais ingénieux. Elle permet plutôt de communiquer avec les autres usagers qui sont sur le point de quitter leurs stationnements.

Nous pouvons partager avec les autres conducteurs, réserver et même vendre sa propre place.

Il suffit de télécharger l’app dans Google Play Store et l’App Store. Elle est donc compatible avec les cellulaires, Android ou Apple.

Il faut se créer un compte, entrer ses informations, inscrire le modèle de notre voiture, la couleur et sa plaque d’immatriculation.

L’application est directement reliée avec Google Maps. Nous pouvons entrer l’adresse où nous allons. Sinon, elle nous suggère des stationnements aussitôt que nous sortons de notre domicile.

Monétiser sa place de stationnement

Ce qui est fort intéressant, c’est d’avoir l’option de monétiser notre place de stationnement. Au lieu de perdre notre argent, en plus de sauver du temps, nous pouvons faire du profit!

Directement dans iPap, on a simplement à aviser les autres chauffeurs que nous sommes sur le point de quitter.

Nous pouvons demander d’être payés. Comment?

En donnant les informations une fois que notre place est disponible. Il faut juste mentionner à quel moment elle le sera et à quel endroit exactement.

Le paiement se fait dans l’application et nos profits iront directement dans notre compte bancaire.

L’app est accessible dans plusieurs villes et pays

Que nous soyons dans la ville de Québec, de Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver ou de grandes villes du monde entier, iPap peut nous assister.

Il suffit d’entrer l’adresse où nous allons et l’app nous proposera différentes alternatives.

Cependant, il ne faut pas oublier qu’elle fonctionne grâce à une communauté. Donc d’autres personnes doivent utiliser iPap dans les villes en question.

Le fait d’économiser du temps et de l’argent en gaz nous rendra assurément plus confiants et optimistes lors des prochaines sorties ou de nos rendez-vous importants.

Le point attrayant de iPap, c’est que l’application permet de réduire notre niveau de stress et de prévoir nos déplacements dans les villes les plus achalandées.

Pour les conducteurs tannés de se battre pour un stationnement, il est possible de télécharger l’application iPap avec les liens ci-bas.