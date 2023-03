Comment activer la fonction pour améliorer la qualité des appels sur iPhone

Avec la mise à jour iOS 16.4, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant d’améliorer la qualité des appels téléphoniques et FaceTime sur iPhone. Cette fonction se nomme: isolation vocale et permet d’atténuer les bruits ambiants pour être mieux entendu par notre interlocuteur.

On va se le dire, c’est pas mal fatigant et désagréable pour nos oreilles lorsqu’on fait un appel téléphonique et que notre interlocuteur est dans un environnement bruyant.

Ça peut-être un concert, les transports en commun, le vent, bref plusieurs distractions et bruits peuvent gêner nos appels téléphoniques.

Et bien les détenteurs d’iPhone seront ravis d’apprendre qu’Apple offre une solution pour améliorer la qualité de nos appels!

Qu’est-ce que la fonction d’isolation sonore sur iPhone?

Dans le lot des nouveautés de la mise à jour iOS 16.4, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité sur les iPhone qu’ils ont nommée: isolation sonore. Il s’agit d’une fonction similaire au Clear Calling des téléphones Pixel de Google

Comme son nom l’indique, la fonction d’isolation sonore permet d’isoler les sons et plus précisément les sons des bruits ambiants.

Une fois activée, cette fonction permet de mettre l’accent sur notre voix et de réduire les bruits ambiants.

De quoi rendre nos appels bien plus clairs! Cette fonction est non seulement utile pour nos appels téléphoniques, mais aussi pour nos appels vidéo sur Facetime.

Comment activer l’isolation sonore sur iPhone

Pour activer la fonction d’isolation sonore sur son iPhone, il faut:

Lancer un appel téléphonique ou Facetime

Ouvrir le centre de contrôle

Appuyer sur: Mode Micro

Sélectionner l’option: isolation sonore

Voici comment activer la fonction d’isolation sonore sur son iPhone.