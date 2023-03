Cette extension basée sur l’intelligence artificielle écrit les courriels pour vous

Découvrez GhostWrite, un assistant à l’écriture de courriel qui compose des messages grâce à l’intelligence artificielle, un peu comme celle de ChatGPT. Avec seulement très peu d’information, comme le sujet, le ton et la longueur, GhostWrite écrit des mails de A à Z destiné à la personne de notre choix.

Qui n’a jamais rêvé d’être un patron des années 1950 qui, comme dans les films, fait les 100 pas dans son bureau en train de dicter un message à son adjoint qui s’occupe de le rédiger et l’envoyer?

Si vous vous reconnaissez là-dedans, bonne nouvelle: dites-vous que grâce à l’avancée de l’intelligence artificielle, on est pas mal rendu là!

Des courriels complets rédigés en quelques secondes

En gros, GhostWrite est une extension du navigateur Chrome de Google que l’on télécharge tout à fait gratuitement à partir du Web Store.

Une fois installée, c’est vraiment impressionnant, parce que presque tout se fait tout seul.

La première étape, c’est de nous connecter à notre compte Gmail, parce que pour le moment, l’extension n’est disponible que pour Chrome, et par le fait même, n’est supportée que sur Gmail.

Cependant, d’autres messageries comme celle d’Outlook seront bientôt compatibles, mais de toute façon, rien ne nous empêche de copier-coller le message généré par GhostWrite d’un endroit à un autre.

Bref, ensuite, dans l’onglet ouvert de GhostWrite, on appuie sur Write new AI email! en haut à gauche de la fenêtre, et on est automatiquement redirigé vers notre compte Gmail.

La première étape pour écrire un courriel généré par l’intelligence artificielle de GhostWrite.

Au moment d’écrire un courriel, on voit tout de suite qu’un nouvel outil s’est greffé, donc on peut tout de suite commencer à l’utiliser.

Dans l’espace où on peut lire Tell GhostWrite what this email is about on doit écrire le sujet du message, par exemple « Écris un courriel à mon patron pour lui demander une journée de congé payé. »

Un exemple des options choisies pour faire rédiger un courriel par GhostWrite.

Puis, on peut même choisir le ton et la longueur du message qu’on veut que l’intelligence compose. On a le choix parmi:

Professionnel;

Formel;

Amical;

Décontracté;

Très décontracté;

Direct;

Persuasif.

Pour la longueur, ça varie entre:

Concis;

Court;

Moyen;

Long;

Automatique.

Ensuite, on appuie sur Write, et on laisse la magie de l’assistant opérer.

Un aperçu du message créé par GhostWrite pour une demande de congé payé.

C’est assez impressionnant de le voir composer un message en quelques secondes à peine. Une fois qu’il a terminé, on peut cliquer sur celui-ci pour le joindre au courriel ou encore lui demander de recommencer si on n’est pas satisfait.

Évidemment, on peut aussi simplement s’inspirer des idées apportées par GhostWrite et modifier le message à notre guise.

GhostWrite est complètement gratuit à télécharger, et il ne coûte rien à utiliser tant qu’on ne dépasse pas 4495 courriels mensuels, ce qui devrait être suffisant pour la plupart.

À noter que bien que son interface soit uniquement disponible en anglais, il comprend et compose très bien en français.

Je recommande tout de même de passer le résultat final dans un logiciel comme Antidote, surtout si on s’en sert pour envoyer des courriels professionnels.

Reste que c’est un outil vraiment génial pour réussir à garder le cap sur sa boîte de messagerie ou pour les petits messages de fin de journée qu’on n’a pas la force de composer.