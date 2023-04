Cette laisse pour chien cache une gourde d’eau intégrée

La laisse pour chien Spleash est pratique lors d’une marche puisqu’elle a une poignée équipée d’une gourde d’eau. C’est l’équipement idéal pour garder son ami canin hydraté durant une promenade d’été.

Durant une longue promenade avec son chien, il faut penser d’amener quelques trucs dans notre sac.

De la nourriture, des gâteries, des sacs pour ramasser les besoins du chien, une gourde ou un bol d’eau. Tous ces objets peuvent devenir encombrants.

La pièce d’équipement primordiale et obligatoire est la laisse.

La laisse Spleash est très pratique parce que c’est un 2 en 1.

La laisse Spleash est équipée d’une poignée avec une bouteille d’eau intégrée.

Lorsque notre chien a besoin d’être hydraté, nous avons simplement à appuyer sur un bouton pour rafraichir notre meilleur ami avec de l’eau.

La gourde peut contenir 12 onces d’eau fraîche. C’est une quantité suffisante pour éviter la déshydratation de notre bête poilue durant les journées chaudes d’été.

L’autre utilité d’avoir un jet d’eau dans la poignée? Nous pouvons nous défendre contre les autres animaux qui ne sont pas équipés d’une laisse et qui risquent de nous attaquer.

Dans ce genre de situation, le jet d’eau peut vaporiser jusqu’à une distance de 14 pieds.

Une laisse solide et durable

Il est possible d’acheter la Spleash avec une corde incluse. Elle est faite de tissu de nylon et mesure 6 pieds de long et 1 pouce de large.

Elle est donc durable, solide et faite pour résister aux chiens les plus tenaces.

Les propriétaires de canins qui ont déjà leur laisse, l’option d’acheter seulement la poignée/gourde d’eau Spleash est disponible.

Le prix du combo de la gourde d’eau et la laisse incluse coûte 34,99$.

La version de la poignée du Spleash est au prix 44,99$

C’est abordable pour s’assurer de garder notre meilleur ami en santé.