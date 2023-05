Ce calculateur gratuit vous aide à savoir quelle quantité de peinture acheter

Vous vous apprêtez à repeinturer une pièce de votre appartement ou toute votre maison, mais vous ne savez pas combien de gallons sont nécessaires pour le faire sans gaspiller? Découvrez le site de l’organisme éco-peinture qui nous aide à calculer la quantité requise pour réaliser votre projet sans pertes inutiles. Vous n’aurez plus besoin de chercher combien d’espace couvre un gallon, puisque cet outil gratuit fait office de calculatrice et calcule automatiquement la peinture à acheter selon la surface à couvrir.

Quand on s’apprête à démarrer un projet de décoration ou de rénovation et qu’on doit repeinturer, ce n’est jamais facile d’estimer la quantité de peinture qui sera nécessaire.

S’il y avait un outil de calcul ou une formule qui nous permettrait d’établir quels sont nos besoins pour une pièce, ça serait tellement plus facile…

C’est justement là que le site de l’organisme éco-peinture et leur outil pratique et écolo vient sauver la mise de ceux qui prévoient repeindre les murs de leur maison: le calculateur de peinture.

Il suffit d’indiquer les dimensions de la surface à couvrir pour savoir combien de gallons ou de litres nous procurer histoire d’en avoir suffisamment tout en évitant le gaspillage.

Comme les contenants et les restes de peintures sont recyclables, le site comprend également un localisateur de points de dépôt pour trouver un endroit où il est possible d’amener ce type de matières résiduelles.

Comment calculer le nombre de gallons de peinture à acheter?

Le calculateur de peinture du site web d’éco-peinture permet de connaître la quantité de peinture qui répond exactement à nos besoins.

On n’a qu’à indiquer la largeur et la hauteur des différents murs d’une pièce, puis on fait la même chose avec les surfaces à exclure, donc les portes et les fenêtres.

Pour terminer, on précise le nombre de couches que l’on désire appliquer, et on envoie notre requête.

Le résultat est vraiment intéressant et précis, puisqu’on obtient la quantité de peinture à acheter en gallons et en litres par rapport au nombre de pieds carrés à couvrir.

De cette façon, on économise des sous en évitant le gaspillage!

Un aperçu de comment l’outil calcul la quantité de peinture que l’on a besoin.

Combien couvre 1 gallon ou 1 pinte de peinture?

L’outil d’éco-peinture est vraiment pratique puisqu’il nous permet de rapidement connaître la quantité de peinture nécessaire à nos travaux, sans qu’on ait besoin de faire des maths,

Cependant, si on n’y a pas accès pour une raison ou pour une autre et qu’on doit acheter de la peinture, il existe un petit outil de calcul assez rapide à se souvenir.

Pour les surface lisses et apprêtées, on dit qu’un gallon, ou 3,78L, peut couvrir jusqu’à 400 pieds carrés.

D’ailleurs, si vous avez besoin d’un coup de pouce pour y arriver, j’explique comment préparer les murs avant de les peinturer ici.

Si on réduit ça à 1 litre, on parle plutôt d’une surface de 100 pi².

Évidemment, rien ne remplace une calculatrice intelligente, mais ça demeure bon à savoir, et ça peut dépanner!

Recycler sa peinture

Si on peut utiliser une sorte d’échantillons pour savoir à quoi vous attendre avant de peinturer et éviter les pertes, des fois, on n’y peut rien, il en reste et on doit s’en débarrasser.

C’est très néfaste pour l’environnement de déverser des résidus de peinture dans les égouts ou les tuyaux d’écoulement.

Les contenants, qu’ils soient vides ou non, peinture, aérosols, vernis, protecteurs… toutes ces matières sont recyclables!

On retrouve 660 points de dépôt municipaux et 525 chez des détaillants partenaires ouverts au public à travers le Québec et il est possible d’en localiser un à proximité de chez soi en utilisant l’outil du site éco-peinture.

L’outil d’aide au recyclage de peinture du site d’éco-peinture est vraiment facile à utiliser.

On n’a qu’à inscrire notre code postal et fournir quelques détails sur le produit à recycler pour voir sur une carte les différents points de dépôt suggérés et même obtenir des trajets pour s’y rendre.

Les résidus de peinture apportés dans les points de dépôt sont transportés dans une usine de récupération située à Victoriaville et transformés en nouvelle peinture.

Une belle habitude à adopter lorsqu’on doit faire de la peinture pendant des travaux!

Besoin d’inspiration pour décorer à la maison? Allez jeter un coup d’œil à ce logiciel gratuit d’aménagement intérieur, ça risque de vous mettre des idées plein la tête!

Essayer l’outil de calcul du site d’éco-peinture