Regardez qui est mort: Qu’est-ce qui se cache derrière ces vidéos sur Facebook?

Une publication virale se promène sur Facebook et Messenger. Celle-ci contient un lien vers une vidéo intitulée: Regardez qui est mord dans un accident, je pense que vous la connaissez, je suis désolé. Seulement, c’est une escroquerie. Le lien ne dirige pas vers une vidéo, mais bien sur une page d’hameçonnage pour voler nos identifiants et infecter nos appareils d’un virus.

Plusieurs personnes sur Facebook ou via des messages sur Messenger ont aperçu des publications étranges où l’on tente de nous faire croire qu’un de nos proches est mort dans un accident.

Ces publications cherchent à donner la tentation aux internautes de cliquer sur un lien pour regarder la vidéo de l’accident.

Seulement, il s’agit d’une escroquerie.

En effet, ces vidéos cachent des liens malveillants et sont infectées par des virus.

Les vidéos Look Who Died In An Accident débarquent en français sur Facebook

Les publications en question se sont d’abord beaucoup promenées en anglais sur Facebook et Messenger. Les vidéos Look Who Died In An Accident ont défilées sur le réseau social au début de l’année 2023.

Depuis la mi-mai 2023, les voilà qu’elles apparaissent maintenant en français sous le nom: Regardez qui est mord dans un accident, je pense que vous la connaissez, je suis désolé.

De quoi virer en une vraie épidémie en ce moment sur les réseaux sociaux et messages Messenger.

Pour chacun de ces publications et messages, on voit une image d’un accident de la route avec une icône du bouton: Jouer (Play) , afin de faire croire aux internautes qu’il s’agit d’une vidéo que l’on peut regarder directement sur Facebook ou Messenger.

Cependant c’est loin d’être le cas… On parle plutôt de vidéos corrompues!

La première chose que l’on devrait regarder et remarquer c’est le lien sous l’image en question.

Ces hyperliens n’ont rien de rassurant alors qu’ils pointent vers des noms de domaines ultras douteux.

Quand on voit un lien intitulé ZA90GU.LOL ou on7v.lol on ne devrait pas s’empresser de cliquer là-dessus!

Voici des exemples des publications Facebook: Regardez qui est mort dans un accident.

Une arnaque qui vole les identifiants des comptes Facebook

Une fois qu’on clique sur le lien en question, celui-ci va chercher à installer un logiciel malveillant sur notre téléphone, tablette ou ordinateur. Également, les escrocs derrière ces publications vont chercher à voler les accès de notre compte Facebook.

Après avoir cliqué sur le lien, on se retrouve sur une fausse page de connexion de Facebook où l’on nous invite à nous connecter de nouveau. On a aura compris qu’il s’agit d’un stratagème pour voler notre identifiant et le mot de passe de notre compte Facebook.

Heureusement, si on sait comment activer la double authentification sur son compte Facebook et qu’on l’a fait au préalable, les pirates ne pourront pas prendre le contrôle de notre compte.

Pour ceux qui ne l’avaient pas fait, leur compte Facebook est maintenant entre les mains des pirates…

Ceux-ci vont non seulement voler nos données personnelles avec l’accès à Facebook, mais vont aussi chercher à faire d’autres victimes potentielles.

Les hackers vont alors viser nos contacts et nos amis en publiant non seulement la fameuse publication sur Facebook avec notre compte, mais aussi en l’envoyant directement par message sur Messenger.

Et c’est là que l’arnaque peut faire des victimes. Étant donné que ça nous est envoyé par un ami, notre garde peut être baissée et on se fait avoir!

Comment se protéger de ces escroqueries?

Si l’on voit un de nos amis publier l’une de ces vidéos ou les partager via Messenger, il est important de les aviser que leur compte a été piraté.

Il est alors primordial pour eux d’aller changer le mot de passe de leur compte Facebook et d’activer la double authentification.

De notre côté, ceci nous rappelle toujours l’importance de se munir d’une des meilleures solutions de protection.

Ce genre de publications cherche à jouer à profiter de la vulnérabilité de nos émotions et c’est dans ces moments que nous sommes moins vigilants.

Avec une bonne solution d’antivirus, on évite de tomber complètement dans le panneau puisque celui-ci va soit identifier le site malveillant, voir carrément le bloquer tout comme le virus qui tente de s’installer sur notre appareil.

On évite ainsi les mauvaises surprises causées par ce genre d’escroquerie!