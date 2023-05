Uber ajoute des fonctions de sécurité pour les ados entre 13 et 17 ans et leurs parents

Uber vous propose de donner plus de libertés à votre adolescent tout en gardant votre cœur de parent tranquille à l’aide de sa fonction de profil familial. En y ajoutant un adolescent, toutes les fonctions de sécurité seront par défaut activées lors de ses déplacements, qui pourront d’ailleurs être suivis par les parents pour qu’ils puissent s’assurer qu’ils soient faits en sécurité.

Qu’on le veuille ou non, nos enfants grandissent et quand ils sont adolescents, ils ont besoin de plus de liberté que jamais.

De l’autre côté, en tant que parent, même si on leur fait confiance et qu’on veut leur donner plus d’indépendance, il restera toujours une petite partie de nervosité, c’est normal.

Avec ses profils familiaux, plus précisément les comptes pour adolescents, Uber propose un entre deux qui risque de plaire à tous les partis.

Les fonctionnalités spécifiques aux comptes pour adolescents

Si un compte pour adolescents permet à notre jeune de commander ses propres courses en toute liberté, certaines autres fonctionnalités sont spécifiquement conçues pour leur sécurité (et la tranquillité d’esprit des parents!)

Parmi celles-ci, on retrouve entre autres:

Le suivi des courses en temps réel et des mises à jour de son statut par le parent, qui reçoit une notification toutes les fois qu’un ado commande une voiture.

Le parent peut contacter son ado ou son conducteur directement via l’application Uber.

Le verrouillage de toutes les courses, ce qui signifie que les chauffeurs ne peuvent pas modifier la destination de la course, seul l’ado peut le faire.

L’activation automatique à tous les trajets de la fonction Vérifier ma course, où l’adolescent doit spécifier un code NIP unique à son chauffeur pour s’assurer qu’il est dans le bon véhicule.

L’activation automatique à tous les trajets de la fonction RideCheck, qui demande à l’ado s’il va bien ou s’il a besoin d’aide si sa course s’écarte anormalement de son trajet, s’arrête inopinément ou se termine plus tôt.

À la demande de l’adolescent, la fonction d’enregistrement audio peut automatiquement être activée pour chaque course.

Comment ajouter un compte adolescent à notre profil familial Uber?

Pour se créer un profil Uber familial et inviter un adolescent à s’y joindre, c’est vraiment facile. En gros, ça se fait en 4 étapes faciles:

Ouvrir l’application Uber, et appuyer sur Compte dans le coin en bas à droite. Cliquer sur Famille, puis Inviter un membre de la famille. Sélectionner Adolescent, puis Choisir un contact. Celui-ci doit avoir entre 13 et 17 ans. S’assurer que les infos de paiement sont à jour avant la première course.

La marche à suivre pour ajouter un compte adolescent à notre profil Uber familial.

Voilà, c’est à peu près tout. Il ne reste plus qu’à l’adolescent, qui aura alors reçu une invitation par message texte, à faire son inscription de sécurité obligatoire. Une fois terminé, il sera prêt pour sa première course!