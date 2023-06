Téléchargées 421 millions de fois, ces 101 applications Android sont infectées

Des chercheurs en sécurité informatique mettent en garde les utilisateurs de téléphone intelligent et tablette Android face à 101 applications. Téléchargées plus de 421 millions de fois via le Play Store, ces applications cachent un logiciel malveillant de type cheval de Troie nommé Android.Spy.SpinOk afin de voler le données personnelles des utilisateurs.

On le sait depuis le temps, si on possède un appareil Android, il faut faire attention à ce qu’on installe sur notre appareil.

Chaque semaine pratiquement, on apprend qu’il y a une nouvelle liste d’applications malveillantes dont il faut se méfier et on ajoute le tout dans notre section Sécurité.

Voilà encore qu’une nouvelle liste vient d’être dévoilée comprenant pas moins de 101 applications!

Quels sont les dangers du trojan Android.Spy.SpinOk ?

Ce sont les chercheurs en sécurité informatique de chez Dr.Web qui ont publié un rapport concernant 101 applications Android infectées. Celle-ci cache un logiciel malveillant (malware) de type cheval de Troie nommé: Android.Spy.SpinOk.

Ce sont pas moins de 421 millions de téléphone intelligent et tablettes Android qui auraient téléchargé au moins une d’entre elles.

Les chercheurs expliquent que ce virus se propage via un SDK (Software Development Kit) ou en français un kit de développement. En gros, c’est un ensemble d’outils permettant de créer une application ou d’ajouter des fonctionnalités.

Dans ce cas-ci, Android.Spy.SpinOk est promu comme étant un outil pour aider les développeurs d’applications à fidéliser leurs utilisateurs.

Il permet ainsi d’ajouter à une application existante des mini jeux, des tâches à accomplir, des récompenses et des prix à gagner. Bref, des incitatifs pour que les gens restent ou reviennent sur une app.

C’est en façade! En arrière-plan ce que fait vraiment ce SDK c’est d’extirper des données personnelles.

Ce dernier va fouiller dans les fichiers de notre appareil pour en extirper nos informations, puis il va aussi chercher à voler les informations dans le presse-papier, donc tous les éléments qu’on a copiés. Ces derniers espèrent certainement y trouver des mots de passe!

On comprend rapidement qu’on ne veut pas avoir l’une de ces apps! Et si c’est malheureusement le cas, on a intérêt à utiliser un des meilleurs antivirus mobiles pour le retirer.

Par ailleurs, pour éviter ce genre de mauvaises surprises, il est important de ce souvenir des 6 trucs pour éviter les virus sur les appareils Android.

La liste des 101 applications infectées

Voici donc la liste des 101 applications infectées par le logiciel malveillant (malware) Android.Spy.SpinOk: