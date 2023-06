Comment récupérer l’accès à votre compte Instagram bloqué ou piraté

Vous ne parvenez pas à vous connecter à votre compte Instagram? Un message indique plutôt que votre profil a été bloqué ou désactivé? Si vous soupçonnez un piratage de votre compte soit à l’origine du problème de connexion, ou si vous avez simplement oublié votre mot de passe et que vous cherchez à savoir comment récupérer, débloquer ou réactiver votre compte Insta, on vous explique les étapes à suivre.

Bien que Facebook demeure le réseau social le plus populaire auprès des gens, Instagram se classe lui aussi très haut, et le suit de près.

Résultat, de plus en plus de gens me demandent de l’aide au sujet de leur compte Instagram bloqué, et bien qu’il n’y ait pas de solution miracle outre celles proposées par le réseau social lui-même, ça demeure important et pratique de savoir où se trouvent les formulaires de demande d’aide.

Pourquoi Instagram peut-il bloquer notre compte?

En toute transparence, comme c’est le cas quand on cherche à expliquer comment récupérer l’accès à un compte Facebook bloqué ou piraté, on ignore quand et comment le réseau social décide d’agir.

Cependant, puisque les deux sont sous la gouverne de Meta, on se doute que les raisons qui peuvent faire en sorte que notre compte Instagram soit suspendu sont semblables à celles de Facebook: piratage, trop plein de signalements, oubli du mot de passe, une erreur de la part de l’équipe d’administrateurs de la plateforme.

Instagram a établi des règles de la communauté que tous les utilisateurs doivent suivre. Celles-ci interdisent par exemple le partage de contenu violent, l’intimidation, le harcèlement, la discrimination, la nudité, etc.

Si un utilisateur enfreint constamment ces directives, le réseau social ne se gênera pas pour bloquer ou désactiver un compte sans préavis.

Instagram dispose aussi de systèmes automatisés qui détectent les comportements inhabituels, notamment ceux reliés au spam, donc si on suit e un grand nombre d’utilisateurs en peu de temps ou qu’on aime ou commente des milliers de publications en une seule journée, il pourrait aussi sévir.

En plus des règles de la communauté, Instagram a aussi des conditions d’utilisation spécifiques que chaque utilisateur accepte lors de la création de son compte et s’il détecte une violation de celle-ci, il peut bloquer ou désactiver un compte.

Puis, évidemment, c’est possible qu’on ne soit pas la cause de ce qui se passe, et que notre compte soit simplement tombé entre les mains de personnes mal intentionnées.

Formulaires pour débloquer l’accès à votre compte Instagram

Comme je le réponds souvent sur ma page Facebook, je n’ai malheureusement pas de solution miracle pour réactiver un compte suspendu par Instagram.

Certains trouvent peut-être ça injuste, mais c’est possible qu’Instagram ne donne carrément pas d’avertissement à un utilisateur avant de désactiver son compte.

Puis, oui, c’est tout aussi possible que certains comptes fermés en raison d’infractions considérées graves ne puissent jamais être réactivés, et dans des cas-ci, je n’ai aucun pouvoir ni solution.

Un aperçu du formulaire d’examen à remplir si on perd l’accès à notre compte Instagram.

Si rien de grave n’a été commis, la seule chose à faire si on pense que notre compte a été désactivé par erreur, c’est de remplir le formulaire d’examen fourni par Instagram.

Celui-ci est réservé uniquement aux personnes bloquées pour non-respect des règles de la communauté et qui ne peuvent donc plus se connecter à leur compte.

On y inscrit notre nom complet, l’adresse e-mail mentionnée sur notre compte Instagram, notre nom d’utilisateur, notre numéro de téléphone et la raison pour laquelle on fait appel de la décision d’Instagram de désactiver définitivement notre compte.

Remplir le formulaire pour retrouver l’accès à un compte Instagram désactivé

Si vous pensez que votre compte Instagram a été piraté ou si quelqu’un utilisée votre nom, vos photos ou vos informations pour se créer un compte, il faut plutôt le signaler à Instagram via le formulaire « hacked ».

Remplir le formulaire récupérer un compte Instagram piraté

Comment éviter qu’Instagram bloque notre compte?

Évidemment, la première étape pour s’assurer de ne pas enfreindre les règles de la communauté ou les conditions d’utilisation d’Instagram, c’est d’en prendre connaissance.

Cependant, il existe des trucs et astuces pour sécuriser son compte Instagram et éviter le piratage, notamment via la fonction appelée Contrôle de sécurité.

Puis, c’est important de savoir reconnaître si notre compte Instagram a été piraté ou compromis. Dans ma chronique, je donne des trucs sur quoi faire si vous remarquez des activités inhabituelles sur votre compte Instagram, et si vous pensez que la sécurité de votre compte est compromise.

Finalement, puisque les formulaires que l’on doit remplir pour demander un examen ou pour récupérer un compte piraté implique qu’on donne notre adresse courriel voire notre numéro de téléphone, c’est bien important de s’assurer que ceux-ci sont à jour.

Pour s’en assurer et les changer au besoin, on se rend sur l’app d’Instagram, dans Paramètres et confidentialité, puis on met à jour la section Renseignements personnels qui se trouve dans le Centre des comptes.