Tout savoir sur comment disposer des vieilles piles et batteries

Si vos vieilles batteries s’accumulent et que vous ne savez plus quoi en faire, mais que vous voulez tout de même convenablement en disposer, vous êtes au bon endroit! Est-ce que les piles et les batteries sont recyclables, où est-ce qu’on doit les jeter? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui les récupère et les reprend? Y a-t-il un endroit précis où aller les porter quand elles sont usagées? On répond à toutes ces questions, et plus encore.

D’abord, éclaircissons l’éternelle question: a-t-il une différence entre une pile et une batterie? Contrairement à plusieurs qui semblent l’utiliser comme un synonyme, OUI, il y a une nuance: la batterie se recharger; la pile, non.

Maintenant que l’on a démêlé tout ça et étant conscient que la technologie est présente dans toutes les sphères de notre vie, il est primordial de consommer intelligemment et de se débarrasser de nos piles et de nos batteries de la bonne manière.

En effet, oui, autant l’une que l’autre se recycle, c’est donc important de prendre un moment pour le faire plutôt que de les jeter aux poubelles.

Qui récupère les batteries et piles?

Appel à recycler, c’est un organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC qui propose un programme de recyclage complet pour toutes les sortes de piles.

On peut vraiment y apporter de tout:

Les téléphones cellulaires;

Les batteries rechargeables;

Les piles à usage unique.

Par contre, à noter qu’il faut absolument tout séparer selon sa catégorie, parce que les piles et batteries ne sont pas traitées de la même façon.

Cependant, toutes deux contiennent des métaux nocifs pour l’environnement et méritent d’avoir un traitement spécial pour éviter de se retrouver dans les sites d’enfouissement.

Une fois que tout est trié, c’est envoyé dans différents centres de traitement selon leur composition.

Les produits chimiques seront extraits et disposés conformément aux normes de récupération et les matériaux qui peuvent encore servir seront convertis dans la fabrication de nouveaux produits.

Est-ce que certaines piles et batteries font exception?

Si on peut recycler toutes les piles et les batteries, il y a quand même une nuance très importante à apporter: si elles sont endommagées, défectueuses ou si elles sont l’objet d’un rappel, on nous demande, pour des raisons de sécurité, d’entrer en communication directement avec Appel à recycler.

En fait, c’est que les batteries endommagées, défectueuses ou rappelées ne peuvent jamais être placées dans des boîtes ordinaires et nécessitent une manipulation spéciale.

Bref, on n’a qu’à leur envoyer un courriel à l’adresse info@appelarecycler.ca ou à appeler au 1-888-224-9764 pour que leur équipe puisse nous fournir notre contenant spécial pour traiter ces types de piles de manière sécuritaire.

C’est important d’y penser, parce que si on veut protéger l’environnement en recyclant nos batteries, on veut aussi protéger les personnes à l’autre bout de la chaîne qui vont les manipuler.

Où aller porter nos vieilles piles et batteries?

Bonne nouvelle: Appel à recycler possède des points de dépôts carrément partout à travers la province!

Pour en trouver un près de chez nous, on va consulter la carte interactive de leur site web et on coche ce dont on veut se débarrasser parmi les piles à usage unique, les batteries rechargeables, voire les batteries de eMobilité comme celles utilisées dans les vélos électriques.

Si vous avez d’autre chose à vous débarrasser mais que vous ignorez où les placer, je vous invite à découvrir cette application qui vous indique où disposer de vos biens entre la poubelle, le recyclage, le compost ou l’écocentre.

Puis, si vous avez un téléphone à vous débarrasser mais que vous préféreriez le vendre plutôt que de le recycler, découvrez ce site québécois fait le rachat de vieux téléphones cellulaires et appareils technos.

Finalement, pour savoir où déposer ses déchets électroniques: ordinateurs, télés, téléphones, piles, c’est par ici.

Définitivement, avec tous ces outils, on n’a absolument aucune raison de ne pas nous débarrasser intelligemment de nos piles et batteries!

Visiter le site web d’Appel à recycler