7 trucs pour savoir comment reconnaître les fausses applications mobiles

Avec des millions d’applications mobiles disponibles pour nos appareils iOS d’Apple via l’App Store ou Android via le Play Store ou même le Galaxy Store de Samsung, il faut toujours être prudent. Prudent, car il faut savoir comment reconnaître les fausses applications qui y sont cachées. Voici 7 trucs à tester et à mettre en place si on télécharge une nouvelle application sur notre téléphone intelligent ou notre tablette.

Il n’y a malheureusement pas une semaine qui passe sans qu’on l’on écrive une chronique dans notre section sécurité pour mentionner un lot d’applications frauduleuses.

Étant donné que pratiquement tout le monde de nos jours a un téléphone intelligent, ceci fait en sorte que le bassin de proie est d’autant plus grand pour les fraudeurs, faussaires et pirates informatiques.

Les détenteurs d’appareils Android connaissent certainement les trucs pour éviter les virus, mais outre les virus il y a également de fausses applications qui rôdent sur les magasins d’applications.

Ces fausses applications peuvent oui cacher des virus, mais pas nécessairement non plus. Ce peut être des développeurs d’applications véreux qui, sans avoir nécessairement mis des virus, ont plutôt mis une action frauduleuse.

On retrouve par exemple de temps en temps des applications qui nous abonnent contre notre gré à des sommes mensuelles faramineuses.

D’autres peuvent avoir pour but de collecter nos données et informations personnelles en arrière-plan pour les revendre. On peut penser aux fameuses applications de lampe de poche ou de calculatrice qui demandent d’innombrables autorisations!

Comme nous le rappelle la compagnie d’antivirus ESET, qu’on soit sur l’App Store d’Apple via notre iPhone, le Play Store de Google ou encore le Galaxy Store de Samsung avec notre téléphone Android, on doit rester sur nos gardes.

Comment vérifier si une application est fiable?

Afin d’éviter de télécharger une fausse application sur notre téléphone intelligent ou notre tablette, voici 7 trucs que l’on devrait toujours appliquer avant d’appuyer sur le bouton: Installer.

1- Examiner le nom de l’application et la description

En règle générale si on parle d’une fausse application mobile, c’est qu’elle est souvent basée sur une vraie version! Les développeurs d’applications frauduleuses vont souvent copier une application populaire pour piéger les utilisateurs.

Il faut donc bien regarder le nom de l’application, puisque souvent les fausses versions vont y ajouter un mot ou une lettre.

Il faut également bien regarder la description de l’application. Certains fraudeurs ne se forcent même et les descriptions sont bourrées de fautes d’orthographe.

2- Regarder le visuel

Comme on vient de le mentionner, les développeurs d’applications frauduleuses vont chercher à calquer de vraies applications. C’est donc dire qu’ils vont chercher à copier le nom et le visuel.

Il faut donc avoir un œil averti afin de déceler des anomalies. Ça peut-être que la couleur de police de caractères est différente ou que le logo a été un peu altéré.

3- Regarder le nombre de téléchargements

Toujours dans l’optique que des développeurs frauduleux d’applications cherchent à copier des vraies, un bon moyen d’éviter une fausse version est de regarder le nombre de téléchargements.

Ceci s’avère particulièrement vrai lorsqu’une application devient tout à coup virale. Les cybercriminels vont alors s’empresser d’en créer une fausse version.

Seulement, si cette fausse version n’a que 10 000 téléchargements contrairement aux millions de l’application officielle, bien on peut rapidement voir l’arnaque!

4- Lire les avis

C’est le truc classique qu’on devrait toujours prendre le temps de faire sur l’App Store ou le Play Store.

En lisant les avis, on peut rapidement être avisé si une application est fausse, puisque les utilisateurs qui se sont fait piéger vont avoir écrit un avis au sujet de l’application en question.

5- Regarder les autorisations

C’est quelque chose que l’on devrait toujours faire lorsqu’on télécharge une application. Quel est le but de l’application et est-ce que les autorisations qu’elle va me demander après l’avoir installé ont du sens?

Une application gratuite de lampe de poche qui nous demande d’accéder à notre liste de contact, ce n’est pas normal!

On prend un exemple un peu absurde, mais il y a des milliers d’applications qui cherchent à obtenir des autorisations dont ils ne devraient pas avoir accès pour offrir adéquatement leurs fonctionnalités.

6- Se pencher sur les développeurs

Chaque application se retrouvant sur l’App Store ou le Play Store est poussée par un développeur d’application.

Bien qu’Apple fait un meilleur travail pour filtrer qui peut ou non publier des applications sur son magasin, il reste que certains parviennent à passer entre les mailles du filet.

Du côté d’Android, c’est beaucoup plus simple pour n’importe qui d’y publier une app.

C’est pourquoi il est toujours important de regarder qui sont les développeurs derrière une application qu’on s’apprête à téléchargement.

On peut notamment cliquer sur le nom du développeur dans la fiche de l’app pour voir s’il en a publié d’autres. Sinon, on peut aussi faire recherche dans Google et voir si des avis n’ont pas été publiés pour dénoncer leurs pratiques illicites.

7- Consulter les sites web officiels

S’il s’agit d’une application d’une entreprise ou d’un service populaire, la meilleure façon d’éviter de télécharger une fausse version est de consulter le site web de la compagnie en question.

En visitant le site web, on va retrouver des liens pour télécharger leur application sur l’App Store ou bien sur le Play Store.

Comment savoir si j’ai un virus sur mon téléphone?

Dans un cas où on a malheureusement téléchargé une application frauduleuse et plus précisément une application cachant un logiciel malveillant, il existe des indices pour savoir si notre appareil est infecté.

Forcément, si on téléchargé une application via un fichier APK sur un site web, on s’expose davantage au risque.

Bien que les magasins d’applications ne sont pas 100% sécuritaires, ils le sont toujours plus que si on télécharge une application en dehors de ceux-ci.

Pour protéger son téléphone ou sa tablette, il est toujours primordial de faire nos mises à jour, mais aussi de se munir d’une des meilleures solutions de protection.

Celles-ci vont non seulement nous aider à reconnaître et bloquer les applications malveillantes, mais elles vont également pouvoir retirer tout virus et logiciel malveillant qui aurait pu s’installer sur notre appareil.

Les meilleurs antivirus pour téléphone et tablette Android et iOS d’Apple