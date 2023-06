Quoi faire avec son téléphone qui ne peut plus faire ses mises à jour?

Votre iPhone ne peut pas installer la dernière version d’iOS? Votre téléphone intelligent Android ne peut télécharger la dernière mise à jour disponible d’Android? Pourquoi notre téléphone ne fait pas la récente mise à jour et quels sont les risques de ne pas y avoir accès? On fait le tour de ces questions tout en proposant des solutions pour savoir quoi faire dans de telles circonstances.

Que ce soit Apple ou Google, chaque année une nouvelle version de leur système d’exploitation pour téléphones intelligents est lancée. Une mise à jour qualifiée de majeure.

Et chaque année, de nombreux appareils sont laissés pour compte et ne peuvent malheureusement pas installer la dernière mise à jour du système.

2023 ne fait pas exception avec iOS 17 et Android 14 qui, oui proposeront plusieurs nouveautés, mais seulement pour des appareils précis.

Pour plusieurs, c’est alors la panique! Nombreux sont ceux qui pensent que leur appareil deviendra alors carrément obsolète, qu’il ne fonctionnera plus ou qu’il sera bon pour être recyclé.

On a donc décider de faire le tour complet de la question en expliquant pourquoi certains appareils n’ont pas accès à certaines mises à jour, quels sont les risques de ne pas avoir accès aux mises à jour et ce qu’on peut faire pour protéger nos appareils.

Enfin, nous répondons en rafales aux questions les plus souvent posées sur les moteurs de recherche à ce sujet.

Pourquoi je n’arrive pas à faire les mises à jour?

Inévitablement, que l’on ait un iPhone ou un appareil Android arrive un moment fatidique où l’on ne peut plus installer la dernière version d’iOS ou d’Android.

Dans de telles circonstances, la raison officielle avancée par Apple, Google, Samsung et autre fabricant est que le téléphone en question n’a pas les composants requis pour rouler adéquatement cette nouvelle version d’iOS ou d’Android.

Ils parlent ici du processeur, de la mémoire vive, bref tout ce qui permet au téléphone de rouler adéquatement.

Plus notre appareil est âgé, plus ces composants le sont aussi. Forcément, un téléphone avec des composants de 2018 peut avoir du mal à rouler des fonctionnalités lancées en 2023 par exemple.

Certains vont alors dénoncer une forme d’obsolescence programmée, alors qu’on nous pousse à toujours acheter un téléphone plus récent.

Certes, il y a du vrai là-dedans pour certains fabricants qui ne veulent pas investir dans le support pour des téléphones vieillissants.

C’est notamment le cas pour les appareils d’entrée de gamme ou de milieu de gamme qui n’ont pas droit à un très long support pour les nouvelles mises à jour.

Quel est le cycle de support des mises à jour?

Et là est le problème justement, alors qu’il est difficile de savoir pendant combien de temps notre téléphone pourra avoir accès aux nouvelles mises à jour.

Certains comme Google avec ses téléphones Pixel notamment, nous avisent qu’on aura droit à 3 ans de mise à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Samsung quant à lui, ça va varier si on opte pour un appareil haut de gamme (Galaxy S) ou un milieu de gamme (Galaxie A). Le support va alors varier entre 2 et 4 ans.

Apple de son côté, c’est mystère et boule de gomme. Mais en règle générale, un iPhone peut accéder aux nouvelles versions d’iOS pendant 6 ans suivant son lancement.

Voilà d’ailleurs un point important à noter! Ces cycles de supports commencent au moment du lancement de l’appareil et non au moment où on l’achète!

Prenons pour exemple le Pixel 7a de Google qui a été lancé à l’été 2023. Google garantit 3 ans de mise à jour Android. C’est donc dire qu’il pourra avoir accès aux mises à jour jusqu’en 2026. Ce n’est pas comme si on y avait droit jusqu’en 2027 parce qu’on l’a acheté en 2024!

Bref, il est important de regarder sur le site internet du fabricant de téléphones quel est le cycle de support offert pour un appareil précis au niveau des mises à jour.

Quels sont les risques de ne pas mettre à jour son téléphone?

Dès lors où notre iPhone n’a plus accès à la dernière version d’iOS ou que notre téléphone Samsung, Pixel ou autre ne peut installer la dernière mise à jour d’Android, quels sont les risques?

La première répercussion est que notre téléphone n’aura plus accès aux mises à jour et correctifs de sécurité.

C’est l’élément le plus navrant et problématique, puisque ça veut dire qu’on est susceptible d’être victime de fraude ou d’installer un logiciel malveillant sur notre appareil.

Heureusement, il existe une solution pour pallier à ce problème.

La deuxième répercussion est qu’avec le temps on peut rencontrer des problèmes avec certaines applications.

Les applications ont elles-mêmes besoin d’être mises à jour pour colmater des failles ou ajouter des nouveautés. Dès lors qu’elle requiert une version spécifique d’iOS ou d’Android, que notre appareil ne peut pas avoir, il se peut que celle-ci cause de bogue ou cesse de fonctionner avec le temps.

Enfin, la troisième répercussion va dans le sens de la deuxième, mais pour le téléphone en général cette fois. Plus le temps avance, plus le bon fonctionnement de notre appareil risque d’être affecté par l’absence de nouvelles mises à jour.

Certaines fonctionnalités peuvent alors mal fonctionner, l’actualisation en arrière-plan peut avoir des difficultés, bref notre appareil ne répond plus comme du temps de ses beaux jours.

Quoi faire si son téléphone ne peut plus faire les mises à jour?

Malgré toutes les répercussions et risques encoururent par l’absence de nouvelles mises à jour, ceci n’arrive pas nécessairement dès le lendemain d’une nouvelle version d’iOS ou Android.

Ça prend du temps avant d’en ressentir les impacts. Ça peut être un an, des fois deux, parfois trois, voir plus même.

Notre appareil n’est donc pas automatiquement obsolète, mais il nécessite qu’on y accorde plus d’attention et de précautions.

Redoubler la sécurité

Comme nous l’avons mentionné, l’absence de nouvelles mises à jour logicielle implique qu’on n’a plus accès aux correctifs de sécurité.

La solution pour corriger ceci est de se munir d’une des meilleures solutions de protection pour iOS ou Android.

Pour 15 à 20$ par année, ces solutions vont nous aider à identifier les liens, sites et applications malveillantes tout en bloquant les intrusions de pirates informatiques.

Parlant d’applications, il demeure primordial de les tenir à jour. Oui, un jour elles vont nécessiter une version du système iOS ou Android qu’on n’a pas, mais entre temps ces mises à jour colmatent souvent des bogues et des brèches.

Au moment où nos applications ne peuvent plus être mise à jour, alors on a intérêt à les supprimer de notre appareil, puisque les failles ne sont pas colmatées.

Toujours du côté de la sécurité, il est important aussi de se méfier des connexions internet de type réseaux Wi-Fi public. Ce type de réseau est propice à ce que nos données soient interceptées par un pirate informatique. C’est pourquoi il est important d’utiliser un VPN dans de telles circonstances.

Enfin, malgré toutes ces solutions de protection, on intérêt à être vigilant à où l’on va sur le web. On doit privilégier les sites reconnus et éviter ceux qui nous semblent louches.

Lui donner une seconde vie

Une fois qu’on a ajouté des couches de sécurité à notre appareil, on peut très bien s’en servir normalement ou carrément lui donner une seconde vie si on décide d’opter pour un nouvel appareil.

D’un côté, on peut en faire un appareil purement dédié aux appels téléphoniques et au SMS seulement.

On retire toutes les applications, on ne consulte plus le web, on ne clique sur aucun lien, bref on en fait un téléphone »non-intelligent » uniquement dédié à nos communications.

À l’inverse, il y a plusieurs utilités et manipulations que l’on peut faire avec un vieil appareil.

On peut s’en servir comme caméra de type »dashboard » ou comme moniteur de bébé, comme réveil-matin, comme lecteur de musique, bref les possibilités sont nombreuses.

Il y a également l’option d’en faire uniquement une »télécommande » Bluetooth pour nos appareils utilisant ce type de connexion. On retire la carte SIM, on se met en mode avion, on ouvre le Bluetooth et le tour est joué.

Dans la même optique, on peut également utiliser des applications et des jeux qui ne nécessitent pas d’accès internet et ainsi mettre notre appareil en mode avion pour réduire les risques.

S’en départir convenablement

Si notre téléphone est vraiment rendu au bout du rouleau et qu’il rentre dans la catégorie: ne sers plus à rien, alors on doit s’en départir convenablement.

Ça veut dire quoi? Ça veut dire d’une part de réinitialiser complètement notre téléphone selon ses configurations d’usine ce qui aura pour effet de toutes nos données personnelles sur l’appareil.

Ensuite, ça veut dire d’aller le porter dans un Éco-Centre ou chez un détaillant d’électronique qui pourra recycler adéquatement les composants de l’appareil. Certaines entreprises comme Gorecell pourraient peut-être nous offrir de l’argent en retour!

Où recycler ses déchets électroniques

Comment débloquer les mises à jour Android et iOS?

Pour vérifier si notre téléphone peut procéder à l’installation de la dernière mise à jour, une des méthodes est d’aller procéder à la recherche de nouvelles mises à jour.

Essentiellement, il s’agit de faire comme pour n’importe quelle mise à jour Android et iOS et d’aller dans les paramètres si notre appareil y a accès.

Pour vérifier et installer la dernière mise à jour iOS sur son iPhone, il faut:

Ouvrir l’application: Réglages

Aller dans l’onglet: Général

Sélectionner l’option: Mise à jour logicielle

Pour vérifier et installer la dernière mise à jour Android, la procédure exacte va varier d’un fabricant à un autre, mais d’ordre général, il faut:

Ouvrir l’application: Paramètres

Défiler jusqu’à l’onglet: Système

Sélectionner l’option: Mise à jour

Comment forcer la mise à jour d’une application Android et iOS?

On le mentionnait précédemment, bien que notre téléphone n’a peut-être plus accès aux dernières versions logicielles, il est toujours important de mettre ses applications à jour!

Autant sur l’App Store d’Apple que sur le Google Play Store, il est possible de forcer l’installation des dernières mises à jour pour nos apps.

Il s’agit simplement de savoir comment faire savoir comment faire ses mises à jour!

Pourquoi mon Samsung ne se met pas à jour?

C’est Samsung qui sort fort dans les moteurs de recherches, mais ça peut s’appliquer à n’importe quel téléphone intelligent. Il peut y avoir plusieurs raisons pour laquelle notre téléphone ne se met pas à jour même notre appareil a pourtant accès à la dernière version.

La première raison de l’erreur peut être l’espace de stockage insuffisant sur l’appareil selon la taille de la mise à jour.

Dans un tel cas, il faut alors faire un peu de ménage en supprimant des fichiers indésirables, des photos ou vidéos ou encore des applications qu’on n’utilise plus. Si notre appareil a la possibilité d’y insérer une carte microSD, on peut également y transférer des fichiers pour accroître l’espace de stockage.

Une autre raison qui peut provoquer l’échec du téléchargement de la mise à jour peut être une mauvaise connexion internet.

La batterie peut également être un enjeu. Si le niveau est trop faible, la mise à jour logicielle peut rencontrer des soucis dans le processus.

Parfois, ça peut simplement être dû à un bogue… Le simple fait de redémarrer l’appareil via le bouton d’alimentation ou l’écran d’accueil peut alors faire des miracles!