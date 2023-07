Comment trouver un code postal au Québec et au Canada

Vous vous demandez comment fonctionne les codes postal à Montréal, au Québec, au Canada? Vous cherchez comment trouver votre propre code postal, celui d’un proche ou encore celui d’un commerce? Vous êtes au bon endroit! Postes Canada a un outil très simple à utiliser sur son site web qui, en un clic à peine, vous permet de rechercher un code postal canadien par adresse municipale, par route rurale ou par case postale. On vous explique comment faire.

Ah, le fameux code postal! Que ce soit pour savoir où aller voter aux élections provinciales, municipales et scolaires ou pour envoyer une carte à notre mère, c’est essentiel de savoir où les chercher.

Croyez-le ou non, cette chronique est l’une des plus consultées depuis sa publication initiale en 2010. Pourtant, on ne parle pas d’un gadget révolutionnaire, mais bien comment trouver un code postal!

Pas évident de se rappeler de ces codes par cœur, mais avec l’outil offert par Postes Canada, ça se fait en un clin d’œil!

Comment fonctionnent les codes postaux au Québec et au Canada?

Au Québec et au Canada, on se sert des codes postaux pour faire le tri et la livraison du courrier.

Leur format est toujours le même, soit une suite unique de six caractères, par exemple « L1L 1L1 », bref, qui alterne trois lettres et trois chiffres.

Chaque segment du code a un sens. La première lettre indique la province ou le territoire. Par exemple, la lettre H pour Québec, etc.

Le premier chiffre détermine quant à lui si la zone est rurale, « 0 », ou urbaine, autre que « 0 ». La deuxième lettre pointe vers un secteur précis dans cette zone.

Les 3 derniers caractères permet de déterminer l’endroit exact de l’adresse de façon précise.

Grosso modo, c’est comme ça que le système de codes postaux du Canada, et en l’occurrence du Québec, permet une localisation précise pour une distribution efficace du courrier.

Comment trouver un code postal québécois ou canadien?

L’outil sur le site web de Postes Canada permet d’obtenir le code portal associé à n’importe quelle adresse canadienne.

Un aperçu de l’outil de Postes Canada pour retrouver des codes postaux.

Il suffit de commencer en saisissant une adresse canadienne dans la case prévue à cet effet. Des adresses suggérées s’afficheront au fur et à mesure qu’on la saisis.

Lorsque l’adresse en question apparaît dans la liste de suggestions, on la sélectionne.

Si on ne voyez pas notre adresse dans la liste de suggestions, on continue de saisir l’adresse complète, y compris la ville et la province, pour afficher le plus de suggestions possible.

On peut aussi effectuer la recherche inverse, soit d’entrer un code postal pour retrouver toutes les adresses qui y sont associées.

C’est vraiment simple, il fallait simplement le savoir et y penser!

Essayer l’outil de Postes Canada