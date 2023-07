DaVinci Resolve, le logiciel de montage vidéo gratuit qui rivalise avec Adobe Premier Pro

DaVinci Resolve 18, c’est sans doute le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit en son genre, si bien qu’il permet de remplacer des programmes payants tels qu’Adobe Premier Pro et Final Cut Pro. Disponible sur Windows et macOS, il combine des outils d’édition, de correction des couleurs, d’effets visuels et plus encore, ce qui en fait une solution des plus complètes.

Sur le web, on retrouve plusieurs logiciels de montage gratuits. On en a d’ailleurs découvert quelques-uns, notamment Shotcut qui s’adresse surtout aux débutants, et EaseUS Video Editor pour les médias sociaux.

Par contre, pour les gens qui souhaiteraient pousser leur passion du montage vidéo à l’étape suivante, c’est plutôt vers le logiciel DaVinci Resolve 18 que je vous suggère de vous tourner.

C’est ce qu’on utilise à nos bureaux pour faire le montage de toutes nos vidéos de chroniques et de podcasts. On aime utiliser des logiciels gratuits! Tout comme le logiciel de montage photo Gimp.

Bien qu’extrêmement complet au niveau de l’offre, DaVinci demeure plutôt intuitif et simple d’utilisation. En plus de posséder une version 100% gratuite et en français.

Son interface est tout-en-un et combine une foule d’outils employés par les professionnels, notamment ceux des films La La Land et Pirates des Caraïbes. Rendu là, c’est quelque chose!

7 grandes divisions pour un résultat tout-en-un

Si toutes sortes de professionnels travaillent avec le logiciel DaVinci Resolve, c’est notamment parce qu’il est reconnu pour la qualité impressionnante de ses outils créatifs.

Leur solution est divisée en 7 différents espaces de travail:

Médias,

Coupe;

Édition;

Fusion;

Couleur;

Fairlight;

Livrable.

On retrouve dans chacun de ces espaces des outils pour une tâche spécifique et il ne suffit que d’un clic pour passer d’une à l’autre, ce qui facilite grandement le travail.

L’espace Édition, c’est l’outil classique de montage vidéo et la disposition ressemble à n’importe quel autre logiciel de montage, ce qui est pratique pour les débutants. On s’en sert pour des projets linéaires comme des longs métrages, notamment grâce aux outils de rognage automatique, de gestion de la chronologie et d’effets qui s’y trouvent.

L’espace de Coupe est quant à lui pensé pour les projets que l’on veut exécuter rapidement. Parmi ses fonctionnalités phares, on retrouve la révision rapide et des outils d’édition intelligents histoire de travailler rapidement, en quelques clics.

L’édition des vidéos s’effectue facilement à partir des espaces Édition et Coupe.

L’espace Couleur, c’est un peu la marque de commerce de l’outil DaVinci Resolve. En gros c’est là qu’on y ajuste le réglage du contraste, de la température, des détails des tons, de la saturation, etc., de nos images si on en ressent le besoin.

L’espace Fusion nous permet quant à lui de créer des effets visuels directement dans DaVinci Resolve. On y trouve des centaines d’outils 2D et 3D pour créer des effets visuels et des animations graphiques de base ou de qualité professionnelle.

L’espace Fairlight, c’est l’endroit où travailler la postproduction audio. On y trouve des centaines d’outils professionnels que l’on peut ajuster avec notre clavier histoire de garder ça simple.

Finalement, les espaces Médias et Livrable sont là pour importer, gérer et livrer les projets finaux. D’ailleurs, on y trouve un outil particulièrement intéressant, celui d’exportation rapide. Il nous permet de générer et de télécharger des fichiers sur YouTube, Vimeo et Twitter depuis n’importe où dans le logiciel.

L’espace Couleur de DaVinci est renommé dans le milieu de l’édition et permet plein de réglages.

Évidemment, rien n’est parfait, et bien qu’il s’agisse d’un logiciel professionnel très complet et gratuit, le hic, c’est que DaVinci Resolve ne prend pas en charge tous les formats d’images qui existent.

Il existe un document exhaustif qui, bien qu’uniquement disponible en anglais, est accessible gratuitement en ligne pour qu’on y fasse nos vérifications préalables.

Parlant de langue, l’autre hic, c’est que bien que l’interface du logiciel soit disponible en français, les manuels d’utilisation, eux, ne sont qu’en anglais.

Heureusement, puisqu’il s’agit d’un logiciel gratuit, les vidéos YouTube, tutoriels et les forums explicatifs en toutes les langues sont monnaie courante.

Consulter le site web de DaVinci Resolve pour en savoir plus et le télécharger

Quel Davinci Resolve choisir?

On retrouve deux versions du logiciel de montage vidéo DaVinci. On a DaVinci Resolve, qui est la solution gratuite. Puis, il y a DaVinci Resolve Studio qui est payante.

Qu’est-ce que DaVinci Resolve Studio offre de plus ? Davantage de fonctionnalité et d’options poussées de montage.

On y retrouve des effets spéciaux supplémentaires, la réduction du bruit temporel et spatial, la 3D stéréoscopique, le grain de film, le flou optique et les effets de brume.

Il peut aussi prendre en charge la vidéo 10 bits jusqu’à 120 images par seconde et les résolutions supérieures à 4K.

Qui utilise Davinci Resolve?

Tout va être une question d’utilisation quand vient le temps de choisir entre DaVinci Resolve et DaVinci Resolve Studio.

On aura compris que DaVinci Resolve Studio s’adresse à du montage vidéo plus avancé.

La solution gratuite, DaVinci Resolve, peut aisément convenir aux amateurs et professionnels de l’audiovisuel désireux de confectionner des publicités, vidéoclips des courts métrages ou des longs métrages.

Quel PC faut-il pour faire du montage vidéo avec Davinci Resolve?

Pour rouler adéquatement DaVinci Resolve sur un ordinateur PC, il nous faut au minimum:

Windows 10 Creators Update.

16 Go de mémoire système. 32 Go lors de l’utilisation de Fusion

Blackmagic Design Desktop Video 10.4.1 ou version ultérieure.

GPU intégré ou GPU discret avec au moins 2 Go de VRAM

GPU prenant en charge OpenCL 1.2 ou CUDA 11

Version du pilote GPU NVIDIA/AMD/Intel – Selon les exigences de son GPU

Quel Mac faut-il pour faire du montage vidéo avec Davinci Resolve?

Pour rouler adéquatement DaVinci Resolve sur un ordinateur Mac, il nous faut au minimum: