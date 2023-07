Suivez la température et l’humidité de votre chalet avec un thermomètre hygromètre intelligent

Évitez les mauvaises surprises liées à des températures excessives ou à un taux d’humidité élevé grâce à un thermomètre hygromètre intelligent. Recevez des alertes sur votre téléphone intelligent lorsque la température ou l’humidité atteint des seuils élevés. De quoi potentiellement éviter de graves problèmes comme une infiltration d’eau à l’intérieur de son chalet ou véhicule récréatif (VR).

Chez certaines personnes, il y a toujours une petite nervosité qui reste derrière la tête quand vient le temps de quitter le chalet ou son véhicule récréatif que l’on a consigné sur un camping.

On s’inquiète à savoir s’il n’y aura pas une infiltration d’eau notamment lorsqu’il annonce de gros orages durant notre absence.

À l’inverse ça peut être lié aux températures extrêmes dont le froid l’hiver et si on a peur que nos tuyaux gèlent et causent des dégâts.

Forcément, on ne fera pas toujours l’aller-retour pour aller voir si tout est beau à la moindre inquiétude.

À la place, on peut utiliser un thermomètre hygromètre intelligent pour suivre à distance la température et le taux d’humidité.

Comment fonctionne un thermomètre hygromètre intelligent?

L’entreprise québécoise Mission LTE qui propose des services internet pour le chalet ainsi que des routeurs de portatifs pour le camping, offre également dans son catalogue un thermomètre hygromètre intelligent.

Celui-ci permet de suivre avec des mesures précises la température, les niveaux d’humidité, les points de rosée ainsi que le déficit de pression de vapeur (DPV).

Celui-ci se démarque par le fait qu’il est intelligent. C’est-à-dire qu’on peut le connecter à notre téléphone intelligent via Wi-Fi ou via la technologie Bluetooth (jusqu’à 15m).

Il suffit de jumeler le thermomètre hygromètre intelligent à l’application mobile disponible sur appareils Android et iOS.

Le thermomètre hygromètre intelligent peut être jumeler à un téléphone Android ou un iPhone.

Ce dernier va alors commencer à récolter les données. On peut alors produire des rapports à l’heure, au jour, la semaine, aux mois et à l’année.

Toutes les données des deux dernières années sont accessibles et peuvent être extraites à partir de l’application mobile.

On peut configurer une fonction d’alertes sous forme de notification pour des changements brusques de températures allant entre -20℃ et 60℃. Pour ce qui est du capteur d’humidité en temps réel, on peut activer des alertes pour un taux d’humidité entre 0 et 100%.

On peut voir toutes les données via l’application mobile et configurer les différentes alertes.

Pour ce qui est de la fréquence de mise à jour des données, on peut configurer le tout via l’application pour 10 minutes, 30 minutes ou 1h.

Forcément plus les mises à jour sont fréquentes, plus vite l’autonomie de batterie sera grugée.

Où placer la sonde de mon thermo-hygromètre WiFi?

Le thermomètre hygromètre intelligent proposé par Mission LTE est de dimensions compactes (2.83 x 2.83 x 0.94 po) et un poids de 113 grammes.

Dans le contenu de l’emballage, il y a également une boucle de cordon nous permettant de l’accrocher où l’on veut.

On peut donc aisément le placer où l’on souhaite. Ça peut être dans son véhicule récréatif, dans son chalet ou dans un endroit précis de la maison.

Que ce soit la cave à vin dans le sous-sol, sous un congélateur, un chauffe-eau, une pompe puisard, bref n’importe quel endroit où l’on capte une connexion Wi-Fi et que l’on souhaite suivre la température et le taux d’humidité.

Celui-ci est vendu dans les eaux de 50$.

Pas cher pour s’acheter la tranquillité d’esprit!

