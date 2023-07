Ce code permet-il vraiment d’espionner les appels du numéro de téléphone de quelqu’un?

Vous avez vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui vous explique qu’il suffit de faire un simple code pour recevoir les appels de son conjoint ou autre et savoir s’il vous cache quelque chose? Si vous pensez que le code **62* va vous permettre d’espionner le cellulaire Android ou l’iPhone d’autrui gratuitement, sans avoir à passer par un logiciel espion ou une application tierce, méfiez-vous. On vous explique ce qui se cache derrière ce code apparemment magique.

De plus en plus de vidéos qui prétendent qu’inscrire des codes dans notre application de téléphone permettent de débloquer des fonctionnalités secrètes circulent sur le web.

On a entre autres vu passer une vidéo au sujet du code *#9900#, qui sert à augmenter l’autonomie de la batterie de notre téléphone Android et Samsung.

Puis, au tour du code **62* de devenir de plus en plus populaire sur le web. Apparemment, celui-ci nous permet de recevoir les appels d’une autre personne lorsque son téléphone est fermé pour pouvoir mieux l’espionner.

Est-ce que ce code est vraiment une stratégie secrète pour espionner notre conjoint ou autre? Quelle fonctionnalité est débloquée par le code? On vous explique tout ça.

C’est quoi le code **62*?

On a pris l’exemple du code **62*, puisque c’en est un qu’on a vu circuler sur le web. Lorsqu’on le suit d’un numéro de téléphone et d’un dièse dans l’application Téléphone d’un iPhone par exemple, comme **62*5141234567#, l’écran devient gris et montre l’état des diverses fonctionnalités de renvoi d’appels si injoignable sur l’appareil.

La marche à suivre pour activer le Renvoi d’appel lorsqu’injoignable.

En gros, c’est ce que le code active, le renvoi d’appel. Ça nous permet de faire suivre les appels que l’on reçoit quand on est occupé vers le numéro de notre choix.

C’est quelque chose d’assez fréquent et connu, on peut aussi notamment le faire à l’aide des codes étoiles de notre fournisseur cellulaire.

Ce que propose la vidéo, c’est que l’on prenne le téléphone d’une personne que l’on veut espionner, un conjoint par exemple, et qu’on transfère ainsi ses appels vers notre propre numéro.

Puisque ce sont uniquement les appels si injoignable qui sont transférés, ça veut dire que si l’autre personne éteint son téléphone, c’est nous qui les recevrons.

Théoriquement, l’astuce fonctionne. Après, encore faut-il avoir un accès au téléphone de la personne, et que celle-ci le ferme complètement pour que les appels nous soient renvoyés.

Comment savoir si nos appels sont écoutés?

Si vous craignez que quelqu’un ait utilisé le code **62* sur votre appareil, rassurez-vous, au moins, c’est vraiment facile à désactiver, tant que l’on connaît le numéro vers lequel vos appels sont transférés.

Il suffit de remplacer le code par ##62*, suivi du numéro de téléphone vers lequel vos appels sont redirigés, suivi du dièse.

Par exemple, pour arrêter le renvoi d’appel lorsqu’injoignable vers le numéro (514) 123-4567, on devrait faire dans l’application Téléphone ##62*5141234567#.

La marche à suivre pour annuler le Renvoi d’appel lorsqu’injoignable.

Cependant, si vous pensez carrément avoir un logiciel espion dans votre téléphone, c’est une autre paire de manches.

Bien que certains signes nous aident à détecter les logiciels espions sur votre téléphone et ordinateur, certains de ces signes peuvent aussi être associés à bien d’autres choses.

En cas de doute, il n’y a qu’une seule chose à faire: une analyse antivirus.

Comment espionner ou pirater un cellulaire?

Si le code **62* ne nous sert pas vraiment à espionner notre conjoint, comment on fait si on a des doutes sur celui-ci et qu’on veut écouter ses appels?

Malheureusement, ce n’est pas ici que vous trouverez la réponse, pour la simple et bonne raison que c’est illégal.

Oui, il existe plusieurs logiciels qu’on peut installer sur des téléphones pour « espionner » l’autre, mais c’est juste légal si c’est notre enfant. On parle alors de logiciel de contrôle parental.

Par contre, quand on parle d’un conjoint ou d’un autre adulte, au Canada, tout ce qui est considéré comme « traquer », c’est criminel.

Bref, je vous conseille fortement d’aller chercher un avis juridique et de parler avec votre avocat avant de faire une quelconque procédure pour espionner quelqu’un, même si vous êtes marié ou en couple avec cettedite personne.