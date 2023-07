Comment enregistrer sa place de parking sur Google Maps

Google Maps offre la possibilité, sur son application mobile pour Android et iOS, d’enregistrer notre position pour facilement retrouver l’emplacement où l’on a stationné notre voiture. On vous explique la marche à suivre.

Que ce soit dans un centre commercial, dans la vie de tous les jours, ou parce qu’on visite une nouvelle ville qu’on ne connait pas, il arrive qu’on ne se rappelle plus où on a stationné notre auto.

Résultat, on se met désespérément à chercher notre véhicule à l’aveugle, ce qui demande même parfois qu’on active notre contrôleur à distance pour le faire sonner et le retrouver.

Histoire de ne plus faire sursauter personne et d’éviter de chercher de longues minutes, Google Maps a introduit une fonction dans son application mobile qui nous permet d’enregistrer l’emplacement de notre véhicule pour le retrouver facilement.

Comment enregistrer un lieu et savoir où on a garé notre voiture

Honnêtement, c’est tellement facile d’enregistrer l’emplacement de stationnement de sa voiture ou sa moto sur Google Maps que c’est un peu ridicule.

Une fois qu’on est stationné, il faut:

Ouvrir l’application Google Maps sur notre appareil.

Appuyer sur le petit cercle bleu qui représente notre emplacement.

Sélectionner le bouton Enregistrer votre stationnement.

Une fois enregistré, Google Maps place un petit point bleu pour nous indiquer où se trouve notre véhicule. Aussi facile que ça!

À noter que Google sauvegarde notre place de parking sur notre appareil pour une durée de 8h, après, elle s’efface.

C’est quand même à prendre en considération, surtout si on utilise la fonction en voyage et qu’on ne prévoit pas revenir à notre auto de la journée. Disons que quand on se fie là-dessus, ça fait une mauvaise surprise une fois le matin venu.

