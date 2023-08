Est-ce sécuritaire de faire des achats en ligne sur Temu?

Plusieurs internautes sont bombardés de publicités pour la plateforme d’achat en ligne Temu. Que ce soit sur Facebook, YouTube ou autre réseaux sociaux, on retrouve plusieurs publicités et publications du détaillant en ligne et site chinois. Est-ce que le site Temu est un site fiable? Quels sont les avis sur l’application Temu? On fait le tour des questions qui sont posées sur le web.

Quand on pense à achat en ligne et commerce électronique (e-commerce), un nom d’entreprise nous vient rapidement en tête: Amazon.

Le géant américain est cependant talonné par d’autres rivaux depuis plusieurs années, dont des rivaux de l’Empire du Milieu proposant de bas prix.

On peut penser à Alibaba ou Aliexpress notamment.

Depuis l’hiver 2023, un nouveau joueur s’est pointé le bout du nez dans le portrait au Canada et a commencé à faire grand bruit au courant de l’été 2023. Il s’agit de Temu.

Ces derniers y sont allés d’une grande offensive publicitaire alors qu’on les voit partout sur nos réseaux sociaux et dans des publicités sur le web. Certains de nos amis nous envoient même des invitations via Messenger.

Cette armada publicitaire en pousse plusieurs à se poser des questions sur cette nouvelle plateforme et on va tenter de répondre aux questions les souvent posées.

Qu’est-ce que Temu?

C’est la première question que bien des gens se posent en voyant autant de publicité d’achats en ligne sur la plateforme Temu.

Il s’agit d’un site web transactionnel chinois et d’une application mobile qui permet à plusieurs fournisseurs de vendre et d’expédier leurs produits à travers le monde.

Contrairement à Amazon qui a des entrepôts un peu partout, Temu n’adopte pas le même modèle commercial. Cela leur permet d’économiser sur les infrastructures et le personnel et donc d’être très agressifs sur les prix.

Par contre, ceci vient avec un inconvénient. On est loin de la livraison en 24h d’Amazon.

Quand on achète en ligne sur le site Temu ou sur leur application, on achète (pour le meilleur et pour le pire) directement de la Chine et l’achat est livré par Postes Canada.

Les délais varient ainsi entre 8 et 25 jours. Malgré tout, les frais de port et la livraison sont gratuits sur presque toutes les commandes ce qui rend la plateforme d’autant plus attrayante.

Des jeux pour économiser sur Temu

Temu se distingue également par une approche de ludification de l’achat en ligne.

C’est une machine marketing qui encourage ses utilisateurs et les consommateurs à inviter de nouvelles personnes à installer leur application en échange de divers cadeaux.

Ici tout est un jeu.

Tourne la roue et gagne (à tout coup) 70% de rabais! Invite un ami, il reçoit 20$ et toi tu as des cadeaux.

C’est pour cette raison qu’on voit plusieurs publications sur les réseaux sociaux.

Est-ce que faire du »shopping » sur TEMU est sécuritaire?

L’application mobile de Temu pour iOS et Android est vite devenue virale. En 2022, elle était la plus téléchargée aux États-Unis!

Elle obtient également d’excellentes notes autant sur le Play Store que l’App Store avec plus de 4,5 étoiles sur 5.

Cette popularité fulgurante en a évidemment poussé plusieurs à se poser des questions concernant la sécurité de la plateforme d’achat en ligne chinoise.

Dans les avis de l’application, on peut trouver des plaintes similaires à celles de Wish, comme des arnaques, des livraisons endommagées et retardées, des erreurs de commande et un manque de service à la clientèle.

Selon Andrew Chow écrivant pour Time, Temu commence également à développer une réputation de colis non livrés, de frais mystérieux, de commandes incorrectes et de service client insensible.

Bref, on y retrouve plusieurs consommateurs heureux d’avoir mis la main sur un produit à un prix ridicule et qui sont heureux de leur achat, d’autres qui ont reçu leur bien, mais qui sont extrêmement déçu de la qualité, puis certains qui attendent la livraison qui n’arrivent toujours pas.

Un classique d’expérience client quand on achète sur un site chinois.

On achète quoi sur Temu?

Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, Temu c’est un peu comme une caverne d’Alibaba.

Articles de maison et cuisine, décoration intérieure, fournitures de bureaux et scolaires, sac et bagages, produits de beauté et santé, accessoires pour animaux, mode pour homme, femmes et enfants.

On trouve des gadgets de maison intelligente, des produits électroniques, des bijoux et accessoires allant aux produits pour la santé et de la lingerie.

On trouve de tout à des qualités de produits très variables et bon marché!

Que doit-on surveiller quand on achète?

Si on achète sur Temu, il y a quelques aspects à surveiller, notamment au niveau des vêtements.

Si on achète des vêtements, il faut triple vérifier les mesures! Un médium chinois n’est pas un médium d’ici.

Il faut aussi se rappeler que dans la vie, on en a toujours pour son argent. Si un produit est vendu 5$, il n’en vaut pas 100$!

Peut-on retourner un achat fait sur Temu?

Un peu comme Amazon, on peut demander un retour et un remboursement en ligne sur Temu.

Si on veut retourner un produit, nous recevons une étiquette gratuite de Postes Canada, d’UPS ou de Neighbour Express.

Nous avons 90 jours pour faire une demande.

Comment commander chez Temu?

On peut soit faire des achats via leur site web ou via leur application mobile disponible pour les appareils Apple et Android.

D’autres boutiques en lien chinois

Si on n’a pas de soucis à acheter de la Chine, il y a également d’autres plateformes comme Alibaba, AliExpress et d’autres sites qui proposent des prix intéressants.

Les sites LightInTheBox et MiniInTheBox offrent aussi des milliers de produits à mini prix. De plus, ils sont marchands du Club Boomerang qui vous offre des remises en argent sur tous vos achats en ligne.