Protégez-vous des arnaques et fraudes sur le web grâce à fraudeweb.com

Fraudeweb.com est la référence pour se tenir au courant des dernières arnaques et fraudes qui courent sur le web. Articles sur les dernières fraudes et des conseils pour s’en protéger, kit antifraude et même une conférence animée par François Charron sont offerts sur le site.

Eh oui, je lance un autre site internet!

Fort du succès de la rubrique Fraudes et sécurité sur francoischarron.com, j’ai décidé de lancer un tout nouveau site dédié spécifiquement à la prévention de la fraude sur le web: fraudeweb.com.

Le but? Aider les internautes à déceler les fraudes, virus et logiciels malveillants qui circulent sur le web, médias sociaux et via courriels. Offrir des solutions de protection avec un kit antifraude et la cerise sur le gâteau une conférence pour vulgariser la fraude et offrir des solutions pour éviter de se faire prendre au piège.

Consultez fraudeweb.com pour vous aider à éviter les fraudes et arnaques sur internet.

Comment savoir reconnaître les fraudes sur le web et s’en protéger

Que vous soyez un lecteur assidu de francoischarron.com ou non, vous ne serez pas dépaysé par fraudeweb.com. Le site rassemble les articles des dernières fraudes sur le web en plus d’offrir des solutions pour s’en protéger.

Fraudeweb.com se veut donc le point d’entrée pour toutes les personnes qui désirent se tenir à jour sur les dernières arnaques qui menacent les internautes autant sur leur ordinateur, tablette, téléphone intelligent que leur routeur à la maison.

Mon équipe et moi avons également concocté un kit antifraude avec les meilleurs outils que l’on a testés et qui vous aideront à vous protéger des fraudes sur le web.

Le kit antifraude de fraudeweb.com comprend:

Les meilleurs antivirus

Les meilleurs VPN

Les meilleurs gestionnaires de mots de passe

Les meilleurs routeurs pour protéger son réseau

Les meilleurs services de communications protégés

Consulter le kit antifraude de fraudeweb.com

Une conférence pour prévenir la fraude dans les entreprises

Les principales cibles et victimes de la fraude sur le web sont les entreprises, alors que leurs ressources financières et leurs propriétés suscitent l’envie des pirates.

C‘est triste à dire, mais il suffit d’un courriel malveillant et d’un employé qui baisse sa garde pour compromettre une entreprise. Des ordinateurs inefficaces en raison d’un virus ou des documents verrouillés par un rançongiciel peuvent faire perdre énormément de ressources à une entreprise.

C’est dans cette optique que j’ai conçu ma toute nouvelle conférence: Fraude Web: À un clic de la catastrophe!

Cette conférence gratuite s’adresse particulièrement aux entreprises, associations et organisations soucieuses d’éviter de se faire prendre par une arnaque sur le web.

En un peu plus d’une heure, je donne un véritable petit cours sur l’évolution de la fraude sur le web. Toujours avec une touche d’humour et de bonne humeur, mon but est d’aider les participants à savoir détecter les fraudes et ainsi ne plus mettre à risque leurs données personnelles et celles de l’entreprise.

En savoir plus sur la conférence