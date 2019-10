Pour boire local

Livre

Les Québécois sont de plus en plus connaisseurs en matière d’alcool; ils ne boivent plus des alcools d’ici seulement par fierté, mais bien parce qu’on conçoit maintenant des produits de grande qualité. Le nouveau livre de la sommelière Jessica Harnois est un guide essentiel pour tous ces amateurs. Paru le 9 septembre dernier, le livre #boire local se dévore (et se boit) en un rien de temps tellement le langage utilisé est simple et bien vulgarisé! L’auteure et sommelière nous aide à nous y retrouver parmi les choix de bulles, de cidres, de vins, de bières et de spiritueux fabriqués au Québec. Des renseignements sur les producteurs, les prix et les codes de la SAQ, ainsi que des accords avec des mets 100 % québécois, figurent également dans ce guide pratique.

#boirelocal, 27 $, aux Éditions La Presse

Nouveauté

Boire le Québec

Bacchus serait fier des Québécois ces dernières années, car ils n’ont jamais produit plus de nectars divins qu’en ce moment! La distillerie du St. Laurent ne fait pas exception à la règle, bien au contraire! Le nouveau Gin Citrus, un gin aux agrumes infusé aux algues et distillé à froid dans un alambic vacuum expérimental, est une véritable révélation. Vif, extrêmement frais, ce gin propose des bouquets de genièvre et d’agrumes qui côtoient une finale mentholée. Cet alcool, idéal pour la préparation de cocktails, est aussi agréable à boire sur glace. Située à Rimouski, la distillerie du St. Laurent s’est laissé influencer par les côtes du Japon et du Vietnam pour créer un gin nouveau genre qui allie science et plaisir.

St. Laurent Gin Citrus, 49 $, à la SAQ