Le PLQ est élu dans Westmount-Saint-Louis

La députée Jennifer Maccarone, qui a rejoint l’Assemblée nationale en 2018 avec le Parti libéral du Québec (PLQ), conserve son poste dans Westmount-Saint-Louis avec autour de 44% des voix, selon les projections de Radio-Canada. L’élue qui agit comme porte-parole au PLQ en matière de défense des droits LGBTQI2 et défense des droits des personnes atteintes d’autisme prévoit utiliser son mandat pour lutter hardiment contre la division engendrée par la loi 96 en proposant une nouvelle loi.

Maccrone a détaillé sa vision de l’avenir de Westmount dans une lettre publiée dans le Westmountmag où elle déclare notamment vouloir «assurer la requalification du site de l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu en logements sociaux et communautaires, en services de santé de proximité, en services spécifiques aux Premières nations et aux Inuits, et avec davantage d’espaces verts».

Dans la circonscription, le QS qui avait 10% des voix aux élections précédentes réussit à se hisser en deuxième position avec autour de 18% des voix à 22h05. Au même moment la CAQ obtient 10%, le PCQ obtient 9% et le PQ 6%.