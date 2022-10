Hochelaga-Maisonneuve: deuxième mandat pour Alexandre Leduc (QS)

À 21h, Alexandre Leduc, candidat pour Québec solidaire (QS), est annoncé vainqueur dans la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve avec 50,2% des suffrages, selon les estimations de Radio-Canada. Rebecca McCann, candidate pour Coalition avenir Québec (CAQ), arrive derrière lui avec 18,9% des suffrages.

Un grand merci aux citoyens et citoyennes d’Hochelaga Maisonneuve de me faire confiance pour un second mandat. Ça me fait chaud au cœur de voir que notre quartier demeure solidaire.

Alexandre Leduc, député QS d’Hochelaga-Maisonneuve, Facebook