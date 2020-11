Les militants de Projet Montréal sont très satisfaits, selon Valérie Plante

Dimanche après-midi, à la fin du Grand rendez-vous de Projet Montréal, la mairesse de Montréal, Valérie Plante s’est adressée aux militants de son parti.

Dans son discours, elle a fait un retour sur ses trois premières années au pouvoir en plus d’annoncer certains projets pour l’année à venir, la dernière avant les prochaines élections municipales.

À la suite de l’événement, Mme Plante a tenu une courte mêlée de presse, virtuelle tout comme le Grand rendez-vous, dans laquelle elle a dit que les militants de Projet Montréal étaient satisfaits du travail du parti. Elle l’a dit en répondant à la question d’un journaliste.

Selon Mme Plante, la critique principale de ses membres concerne le plan climat, mais la pandémie a ralenti le projet. La mairesse a tenu à rassurer ses membres en leur faisant savoir que le plan allait être présenté bientôt.

En faisant référence aux nombreux projets qui ont été exécutés, dont le règlement 20-20-20 et le Réseau express vélo (REV), Mme Plante a dit qu’elle pensait que les militants trouvaient qu’elle avait fait du bon travail.

Il y a un peu plus d’une semaine, Radio-Canada a fait paraître un article détaillant les tensions présentes au sein du parti politique. Le constat de ces tensions avait été rapporté par quelques élus de Projet Montréal, dont la plupart avaient refusé de révéler leur nom. Par ses propos aujourd’hui, Mme Plante a donc cherché à rassurer le public.

Dans son discours adressé aux militants de Projet Montréal, la mairesse s’est dite fière de ce que son parti avait réussi à accomplir au cours des trois dernières années, et ce, même plus récemment avec cette nouvelle réalité qu’est la pandémie.

Mme Plante a entre autres parlé du nouveau REV de Saint-Denis, dont l’inauguration citoyenne avait lieu samedi. Selon ses dires, 4000 cyclistes auraient utilisé l’axe cyclable lors de sa première journée. De plus, elle a parlé du règlement 20-20-20. Plus de 76% de l’objectif, qui était d’offrir 12 000 logements sociaux et abordables, a été atteint, a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, Mme Plante a traité du projet de la ligne rose en rappelant aux citoyens que le gouvernement avait accepté d’investir dans ce projet. De plus, en matière environnementale, elle a vanté l’acquisition de plus d’espaces verts dans les trois dernières années que dans les 150 années précédentes.

La mairesse a aussi mentionné que Projet Montréal misait sur la solidarité en ces temps de pandémie.

Vers la fin de son discours, Mme Plante a abordé les grandes lignes de son parti pour l’année à venir.

«Pour cette campagne électorale qui s’en vient, on va proposer aux Montréalaises et aux Montréalais plus de services aux citoyens et plus de participation publique. Plus de quartiers à échelle humaine, plus de lutte aux inégalités, plus de qualité de vie et moins de GES. On va aussi travailler très fort pour bâtir une métropole qui est toujours plus forte et résiliente malgré la COVID.» – Valérie Plante, mairesse de Montréal