Une énorme patinoire inaugurée dans le Quartier des spectacles

La mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault, et la présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, Monique Simard, ont procédé à l’inauguration de la patinoire de l’esplanade Tranquille.

Dès maintenant, les Montréalais peuvent profiter d’une patinoire de la taille d’une piscine olympique, située au centre-ville de Montréal, à l’esplanade Tranquille. Jusqu’à 400 personnes pourront y être accueillies.

Située à l’Esplanade tranquille, à l’angle des rues Ste-Catherine et Clark, la patinoire est réfrigérée, et pourra donc être maintenue pendant plusieurs semaines. Il est possible d’y patiner le jour comme le soir, comme le tout est éclairée par un système interactif. Sur place, on retrouve un grand pavillon d’accueil où il est possible de louer des patins. L’accès aux lieux est gratuit.

La création de la patinoire a été financée conjointement par la Ville de Montréal, le gouvernement provincial et fédéral.

«Cette patinoire au cœur centre-ville nous permet de nous réapproprier des lieux autrefois négligés et d’y vivre pleinement notre nordicité. Elle nous invite à revenir à l’essence même de nos souvenirs d’enfance, ceux qui illuminent encore nos cœurs», s’emballe la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Avec cette patinoire, le cœur battant de la métropole va retrouver son attractivité et sa vitalité, au bénéfice des restaurateurs, des commerçants et des espaces culturels. C’est un projet audacieux qui permettra aux citoyens du grand Montréal de profiter des joies de l’hiver dans une ambiance conviviale et rassembleuse. Chantal Rouleau, ministre responsable de la région de Montréal

Un grand salon se trouve sur place, dans lequel des livres sont disponibles pour consultation. On y trouve également des terrasses chauffées. Au cours des prochains mois, un restaurant sera installé sur place, de même qu’un toit vert. Une salle s’ouvrira pour les groupes, pour accueillir les sorties scolaires, festivals et événements.

L’esplanade Tranquille doit son nom à la librairie Tranquille, qui y était autrefois située. C’est à cet endroit que le Refus global, un manifeste publié en 1948 remettant en cause les valeurs du Québec, a été lancé.