Kirkland: un cycliste blessé dans une collision

Une importante collision entre un véhicule et un cycliste est survenue aujourd’hui aux alentours de 12h40, sur le chemin de l’Anse-à-l’Orme, près de la rue trail Timberlea, dans l’arrondissement de Kirkland.



«Selon les premières informations recueillies auprès des témoins, le véhicule et le cycliste circulaient tous les deux dans la même direction et le cycliste aurait fait une fausse manœuvre, l’emmenant à l’extérieur des voies de la piste cyclable», détaille Véronique Comptois, agent relationniste médias du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).



Le cycliste, un homme de 72 ans, a été transporté vers un centre hospitalier avec de sérieuses blessures. Ses jours ne seraient pas en danger.



La conductrice, une femme de 58 ans, n’a subi aucune blessure.



Des reconstitutionnistes en collision ont été dépêchés sur la scène, qui avait été protégée, pour permettre une analyse des circonstances de la collision impliquant le cycliste.



À 16h15, l’analyse de la scène était terminée et le secteur de nouveau ouvert à la circulation.