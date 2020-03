Québec reporte la date butoir pour la déclaration des impôts au 1er juin

Le gouvernement du Québec prolonge la période des impôts pour donner un répit aux citoyens dont le quotidien est chamboulé par la propagation du nouveau coronavirus.

La date butoir pour produire sa déclaration de revenus est ainsi repoussée du 30 avril au 1er juin. Les Québécois qui doivent de l’argent à l’État en vertu de leur déclaration de revenus auront par ailleurs jusqu’au 31 juillet pour s’acquitter de cette tâche.

«Au total, plus de deux millions de particuliers et 500 000 entreprises auront plus de temps, d’oxygène et de liquidités pendant trois mois», a souligné le ministre des Finances, Éric Girard. Ce dernier a donné une conférence de presse à 11h, mardi, à Québec.

Dans les derniers jours, de nombreuses cliniques d’impôts ont fermé leurs portes jusqu’à nouvel ordre en réponse aux nouvelles directives du gouvernement Legault et de la Ville de Montréal visant à prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Des organismes pressaient donc Québec de repousser la date butoir pour réaliser sa déclaration de revenus.

«Présentement, on est dans la gestion de la crise et les entreprises et les individus ont besoin de nous», a évoqué M. Girard. Ce dernier demande aux Québécois qui sont éligibles à des crédits d’impôt à remplir leur déclaration de revenus avant le 30 avril pour pouvoir recevoir les sommes qui leur sont dues par l’État rapidement.

Québec débloque par ailleurs 500 M$ de manière urgente pour contrer les impacts économiques de la propagation du nouveau coronavirus. Cette somme servira entre autres à financer un système de prêts pour les entreprises en difficulté ainsi qu’à aider les travailleurs qui doivent se mettre en isolement pour 14 jours et ne disposent par d’une autre forme d’aide financière. Il s’agit du Programme d’aide temporaire aux travailleurs.

Aide aux entreprises

Le gouvernement Legault effectuera d’ailleurs une mise à jour économique au cours des prochaines semaines.

«Chaque semaine, je suis une révision des prédictions économiques avec précision […] Effectivement, la prévision pour l’économie mondiale a été révisée à la baisse cette fin de semaine», note M. Girard. Le gouvernement pourrait donc avoir à revoir ses prévisions économiques sur lesquelles se base son dernier budget.

En raison du nouveau coronavirus, de nombreuses entreprises risquent d’avoir à procéder à des mises à pied, voire à fermer leurs portes. À cet égard, le ministre Girard assure que de nouvelles mesures d’aide financière pour celles-ci seront annoncées prochainement.

Le gouvernement fédéral, pour sa part, a annoncé la semaine dernière la mise en place la semaine dernière d’un nouveau programme de crédit aux entreprises.

Plus de détails à venir.